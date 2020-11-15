كيف تقوي مناعة جسمك لمواجهة فيروس كورونا؟.. "الصحة" تجيب

حرصت وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية للمواطنين مع اقتراب الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار دور الوزارة لتفادي أى انتكاسة يمكن أن تحدث من زيادة أعداد المصابين مرة أخرى.

وحددت الوزارة كيفية تقوية مناعة الجسم ضد الفيروس وقالت: عن طريق الخضروات الغنية بالفيتامينات، وأشارت الوزارة فى منشور توعوي لها أن الخضروات التى تقوي المناعة هى الخضروات الطازجة والتى تعد مصدرا غنيا بالفيتامينات ومقوية للمناعة.

وتابعت الوزارة أن الخضروات الحمراء "الطماطم والفلفل الأحمر" من المصادر القوية لتقوية مناعة الجسم، وكذلك الخضروات الصفراء "الفلفل الأصفر والجزر" والخضروات الخضراء " الخيار والجرجير والخس"، وأكدت الوزارة على أهمية الخضروات البنفسجية "البنجر" فى تقوية المناعة وقدرتها على مواجهة الفيروس".

وأشارت الوزارة إلى امتلاكها برنامجا تفاعليا يتم من خلاله تحديد الإصابات ورصد دقيق للمخالطين من خلال خرائط تفاعلية وخريطة للمخالطين، لمعرفة مؤشرات الإصابات في مصر، مضيفة أن 65% من الإصابات تتمثل في غير العاملين والمتواجدين في الأماكن المغلقة لفترات طويلة، في حين أن الفلاح، والسائق، والعامل الذين يعملون في الأماكن المفتوحة هم أقل عرضة للإصابة بالفيروس.

وذكرت الوزارة أن معدل الإصابات بدأ في التزايد بمنطقة شرق المتوسط بنفس زيادات دول أوروبا وأمريكا، لافتة إلى أن المعدل العالي من الإصابات يتبعه معدل عال من الوفيات، كما أوضحت أن معدلات الوفيات تزداد في العالم خلال شهور ديسمبر ويناير وفبراير من كل عام وذلك نتيجة زيادة الأمراض التنفسية.

وأكدت على رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير أكثر من 60% من مستشفيات الحميات والصدر ودعمها بالأجهزة وشبكات الغازات وكافة الاحتياجات اللازمة، بالإضافة إلى التدريب المستمر للقوى البشرية وتوفير برامج للتدريب في كافة التخصصات ومعايير مكافحة العدوى، وزيادة شبكة المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان من خلال 61 معملًا على مستوى محافظات الجمهورية وإمدادها بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة.