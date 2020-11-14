انطلاق فعاليات "اليوم العالمي لمرضى السكري" بمستشفى الزهور ببورسعيد

انطلقت فعاليات "اليوم العالمي لمرضى السكري" بمستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد الذي تنظمه هيئة الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور عادل تعيلب رئيس فرع هيئة الرعاية ولفيف من الأطباء.

وبدأت الفعالية اليوم في مستشفى الزهور ببورسعيد وتنتهي غدًا الأحد في مستشفى السلام ببورسعيد من الساعة ٩ صباحاً وحتى ٣ عصراً.

وتتضمن الفعالية الكشف علي المواطنين و قياس مستوى السكر والضغط بالدم والكشف مع طبيب غدد صماء للاطمئنان على حالة المرضى ومراجعة العلاج الخاص بهم، وكذلك الكشف على قاع العين بجهاز الـOCT لمرضى السكري، بالإضافة إلى وجود مجموعة من أمهر الصيادلة الإكلينيكيين من جميع مستشفيات ووحدات الهيئة للإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بمرض السكري وتأثيره على أمراض أخرى وكيفية السيطرة عليها.

ومن جانبه وجّه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر إلى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، على اختيار بورسعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث شهدت المحافظة طفرة كبيرة فى المستوى الطبي والرعاية الصحية للمواطن، بالإضافة للطفرة التي شهدتها المحافظة في حجم العمليات وتنوعها.

وأشاد بجميع أفراد المنظومة الصحية المشاركين في فعاليات اليوم العالمي لمرضى السكري من أطقم أطباء وتمريض وإداريين وعمال لحرصهم على تقديم خدمة ورعاية طبية متميزة للمتقدمين للكشف بالمبادرة.

يُذكر أن التأمين الصحي الشامل قد انطلق من بورسعيد في يوليو 2019 كأولى محافظات المرحلة الأولى ويطبق على 6 مراحل على مدار 15سنة وقد تم إجراء عدد من العمليات المجانية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بحيث إن أهالى بورسعيد لم يعودوا بحاجة إلى السفر إلى محافظة أخرى لإجراء عملية جراحية، حيث يتلقون الرعاية الطبية على أعلى مستوى من خلال مستشفيات الهيئة داخل بورسعيد دون الحاجة إلى تكبد مصاريف وعناء ومشقة السفر.