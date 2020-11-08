بنك مصر يُنظم ماراثون دراجات على هامش فعاليات اليوم العالمي للادخار

قام بنك مصر بتنظيم ماراثون للدراجات يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2020، وذلك بمناسبة «اليوم العالمى للادخار» ضمن فعاليات الشمول المالى، وبهدف التوعية بالادخار وأهميته للفرد والمجتمع والتعريف بالشمول المالى، انطلق الماراثون من أمام بانوراما 6 أكتوبر بمدينة نصر وصولاً لمنطقة الكوربة بمصر الجديدة والعودة لنقطة البداية، وشارك فى الماراثون أكثر من 400 فرد من جميع فئات المجتمع، وبحضور طلاب من جامعة سيناء.

وأوضح البنك فى بيان أن اختياره لتنظيم الماراثون يأتى فى إطار تفعيل دوره فى دعم الرياضة ونشر ثقافة ركوب الدراجات بين أفراد المجتمع، وانطلاقاً من حرص بنك مصر على دعم مبادرة «دراجتك - صحتك» كأحد أهم جهود الدولة فى نشر ممارسة الرياضة لتحسين اللياقة البدنية وتغيير ثقافة الانتقال اليومى للمواطنين باعتبار الدراجة إحدى وسائل الانتقال الآمنة فى ظل خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد وللمساهمة فى التباعد الاجتماعى وتجنب العدوى وتحسين الصحة العامة.

وتضمّن الحدث تقديم نبذة تثقيفية وتوعوية على هامش الماراثون من الدكتورة سوزان حمدى، رئيس قطاع الشمول المالى وتطوير الأعمال ببنك مصر، كما شارك بالفعاليات النموذج المصرفى المصرى (EBSM) الذى يرعاه بنك مصر للعام السابع على التوالى للوجود بمختلف الجامعات والمدارس، وتم توزيع مواد تثقيفية بهدف التوعية بالشمول المالى ونشر الثقافة المالية والتوعية بالادخار وأهميته للفرد والمجتمع، حيث يُعد الادخار مصدر أمان وتحصين للفرد وينمى الوعى والإدراك لديه ليكون أكثر قدرة على مواجهة أى ظرف طارئ، كما أن الاستثمار فى الأموال المدخرة يؤدى إلى خدمات جليلة للاقتصاد القومى وزيادة حصيلة المدخرات يؤدى إلى فتح آفاق ومجالات اقتصادية جديدة وذات نفع عام.

كما قام بنك مصر بإصدار محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet وكذلك بطاقة «ميزة» الإلكترونية للمشاركين بالماراثون، بالإضافة إلى توزيع هدايا عينية على المشاركين.

وشارك بنك مصر فى فعاليات الأسبوع العالمى للشمول المالى واليوم العالمى للادخار تحت رعاية البنك المركزى المصرى، فى ضوء حرص البنك على دعم جهود الدولة فى تحقيق الشمول المالى اتساقاً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، كما قام بتوفير العديد من المزايا والعروض المجانية التى تخدم جميع العملاء وبالأخص فئة الشباب، كونهم الفئة الأكثر اتساعاً فى المجتمع، وذلك طوال مدة الفعاليات فى الفترة من 15 إلى 31 أكتوبر.

ويتيح بنك مصر العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية خلال فعاليات الأسبوع العالمى للشمول المالى واليوم العالمى للادخار، منها على سبيل المثال، فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، إمكانية الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفورى أو البطاقة الكلاسيكية للخصم الفورى مجاناً، كما يمكن للعملاء من سن 16 سنة وحتى 30 سنة الحصول على بطاقة BM أو بطاقة GO مجاناً، أما بالنسبة للعملاء الأقل من 16 سنة فيتم إعفاؤهم من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدماً TEENS ضمن برنامج الشباب والتى تتمتع بالعديد من العروض والخصومات فى العديد من الأماكن المختلفة خلال فترة الحملة، بالإضافة إلى وجود موظفى البنك خارج الفروع بالعديد من أماكن التجمعات بأكثر من 560 مكاناً، وذلك لتقديم منتجات وخدمات البنك وفتح الحسابات للعملاء.