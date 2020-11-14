العليا للفيروسات تحذر من الموجة الثانية: ارتدوا الكمامات وبلاش شيشة

ناشد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات، المواطنين، بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة، لمجابهة الإصابة بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19"، خاصة مع التحذيرات المتعلقة بتواجد موجة ثانية للمرض، مؤكداً أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية جزء رئيسي وأساسي من طرق مكافحة المرض وعدم الإصابة به.

حاتم: يجب تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء التواجد خارج المنزل

وأضاف وزير الصحة الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه يجب على المواطنين أثناء تواجدهم خارج المنازل، تطبيق التباعد الاجتماعي على أكمل وجه، وترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر، في جميع المناطق المزدحمة كالمصالح الحكومية والأسواق وغيرها، فضلاً عن ضرورة ارتداء الكمامات والتعقيم الدوري وتعقيم اليدين، بالإضافة إلى عدم لمس العينين بالأيدي خلال التواجد خارج المنزل.

وعن تناول الطعام والمشروبات خارج المنزل، ناشد عضو اللجنة العليا للفيروسات، بضرورة استخدام الأدوات التي تستعمل مرة واحدة فقط، خاصة في المطاعم والكافيهات، بالإضافة إلى ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر مع أقرب شخص مجاور، فضلاً عن التأكد من سلامة المنشأة واتباعها الإجراءات الاحترازية في التعامل مع طرق الطهي وتقديم المأكولات والمشروبات، وكذلك التعقيم الدوري، والتطهير.

وناشد وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات، المواطنين، بالابتعاد عن تدخين الشيشة في الأماكن المخالفة لتعليمات وقرارات مجلس الوزارء، مشيراً إلى أنها من الوسائل الناقلة للعديد من الأمراض ومنها كورونا المستجد، بالإضافة إلى الابتعاد عن التجمعات في المقاهي أثناء مشاهدة المباريات، منوهاً إلى أنه في حالة التواجد في أي مكان مزدحم، يجب ارتداء كمامة جيدا على الأنف والوجه، وكذلك التعقيم الدوري لليدين، وشرب المشروبات غير المعرضة لتعامل العنصر البشري، وكذلك ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف أثناء التواجد بالمكان.

وناشد حاتم، جميع المواطنين، بضرورة الإبلاغ عن جميع المخالفين للإجراءات الاحترازية وكذلك منعدمي الضمائر الذين يقدمون الشيشة في المقاهي بالمخالفة لإجراءات الدولة المصرية.