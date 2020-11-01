غلق قهوتين بالغربية بسبب الشيشة وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية

قرر هاني مصطفي، رئيس مركز ومدينة قطور، بالغربية، تشميع قهوتين بسبب عدم اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والسماح بتدخين الشيشة.

كما تفقد رئيس مركز ومدينة قطور، المقار الانتخابية المقرر إجراؤها يومي السبت والأحد القادمين، وذلك بهدف التأكد من توفير كل الاستعدادات والجاهزية لاستقبال الناخبين وتوفير كل الإجراءات الاحترازية، كما تفقد الوحدة الصحية في قرية ميت الشيخ لمتابعة سير العمل بها وتقديم الخدمة الطبية للمرضى.

ونظمت محافظة الغربية اجتماعا موسعا بديوان عام المحافظة لوضع آلية التعاون بين المحافظة وجامعة طنطا ومديرية الصحة والتأمين الصحين وذلك لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وترأس الاجتماع اللواء شاكر يونس وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة بحضور الأستاذ الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على وضع آلية لتعظيم التعاون بين مستشفيات الجامعة والمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، وذلك لمواجهة زيادة حالات الاشتباه في المحافظة، كما تم التأكيد على تولي مستشفيات الجامعة مسؤولية حالات الطوارئ في حالة زيادة حالات الاشتباه مع متابعة حالات العزل المنزلية بالتعاون مع مديرية الصحة.

كما تم التأكيد على عدد من الإجراءات أهمها استمرار عمليات التطهير داخل الأماكن التي يتردد عليها الكثير من المواطنين، مع التأكيد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، خصوصا مع قرب موعد الاقتراع في انتخابات مجلس النواب التي ستتم يومي 7،8 نوفمبر المقبل.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تكثيف حملات رفع الوعي لدى المواطنين، وخصوصا في المصالح الحكومية والمدارس والجامعة والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب ودور العبادة، مع توجيه كل المصالح باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات طوال فترة الدراسة أو العمل وعدم التهاون في تطبيق تلك التعليمات لتجنب حدوث أي تفشي للمرض.