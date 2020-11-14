ضبط أكثر من 2 طن من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بأسيوط

أسفرت حملات اليوم الواحد لضبط الأسواق بمحافظة أسيوط عن ضبط 2 طن و289 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل إحدى ثلاجات حفظ اللحوم بمركز البداري.

جاء ذلك خلال الحملة التى شنتها أجهزة المحافظة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين ومديرية التموين فى إطار سلسلة حملات الرقابة والتفتيش التى يشنها المسئولون بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لضبط الأسواق ومنع الاتجار في المواد التموينية المدعمة، والتأكد من سلامة اللحوم المعروضة في الأسواق حفاظاً على صحة المواطنين ومنع الاتجار في اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وأوضح الدكتور خالد البكري، مدير مديرية الطب البيطري، أن حملة اليوم استهدفت إحدى الثلاجات الخاصة بمركز البداري بعد ورود معلومات عن وجود كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة قبل توزيعها بالأسواق.

وتشكلت الحملة بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين ورئاسة مركز ومدينة البداري شارك فيها الدكتور جمال الدين محمد مدير المجازر، والدكتور ناصر البيسري والمقدم وائل نجاتي من قوة مباحث التموين وتم ضبط 2 طن و289 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وهي عبارة عن 879 كيلو كبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و1216 كجم منتجات دواجن غير صالحة بالإضافة إلى 194 كيلو جرام زبدة غير صالحة ومجهولة المصدر، وتم التحفظ على كافة المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة واستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تكثيف الحملات التموينية وحملات اليوم الواحد بصورة مفاجئة على كافة المنشآت، والمصانع والأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من سلامة اللحوم والمذبوحات والأسماك المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا .