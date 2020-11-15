القاتل حكى لصديقه في السجن عن جريمته.. تفاصيل سقوط "سفاح الجيزة"

من كشف لغز جريمة "سفاح الجيزة"؟ سؤال ظل يبحث عن جواب، "الوطن" بحثت عن الإجابة من خلال مراجعة مصادر أمنية ذات صلة وثيقة بالتحقيق في الجريمة المروعة التى نفذها المتهم "قذافي.ف" بقتل زوجته وصديقه ودفن جثمانيهما داخل حفرة أعدها داخل شقته في بولاق الدكرور قبل 5 سنوات.

"المتهم حكى لصاحبه في السجن أثناء مدة حبسه في تنفيذ حكم قضائي في سرقة عن قتل زوجته وصديقه في 2015" كانت فضفضة المتهم "قذافي" هى الخيط الأول في كشف اللغز في جرائم السفاح أمام فرق البحث الجنائي التى استدعت المتهم لاستجوابه وحصاره بالأدلة فانهار معترفًا وفتح صندوقه الأسود وحكى عن تفاصيل وكواليس جرائمه.

صديق السفاح في السجن ظل يحدث نفسه لأيام بعد أن عرف سره وكان يبحث عن إجابة لأسئلة كثيرة حاصرته: "هل يسرع في الإبلاغ عن الجرائم حتى لا يضيع حق الضحايا؟ أم أنها خيانة لصديقه وإفشاء سره؟"، 5 أيام من تشتيت ذهن الصديق حتى هداه تفكيره وضميره إلى حسم قراره بطلب الدخول إلى مأمور سجن الاستئناف في الإسكندرية للإبلاغ عن أمر مهم وهناك حكى تفاصيل حواره مع صديقه.

نُقلت رواية صديق السفاح إلى الأمن العام وبدأ فريق مهام الفحص وتم استدعاء المتهم وبمواجهته اعترف بقتل زوجته المجني عليها فاطمة زكريا علي، 34 عاما، وصديقه رضا محمد عبداللطيف، ودفنهما في شقة المجني عليه الأخير في منطقة العشرين بمنطقة بولاق الدكرور، وأنه نفذ جريمة قتل صديقه أولًا وتلاها جريمة قتل زوجته فاطمة، ووضعها داخل الثلاجة "فريزر"، حتى نقلها إلى الشقة التي حولها لمدفن للضحايا.

تلك الوقائع الصادمة التى نطق بها المتهم قادت إلى استخراج اثنين من جثامين الضحايا، ولا تزال الأجهزة الأمنية تباشر تحقيقاتها مع المتهم بشأن تلك الوقائع الجديدة لبيان تورطه في قتل الآخرين من عدمه، والإرشاد عن أماكن دفنهم.

وكشفت الأجهزة الأمنية عن ورود المحضر رقم 4332 إداري بولاق لسنة 2015، والخاص بتغيب شقيقه المهندس رضا محمد عبداللطيف 48 عاما، بعد عودته بأيام من عمله في السعودية، المتهم فيه صديقه "ق. ف"، بقتله.

وقال شقيق المجني عليه، إنه حتى الآن يبحث عن سر اختفاء شقيقه، وبالصدفة أشار عليه أحد أصدقائه بالبحث عنه في السجون ربما يكون محبوسا على ذمة إحدى القضايا.

وأضاف بالكشف على اسمه تبين أنه محبوس في سجن الاستئناف على ذمة قضية سرقة في الإسكندرية، وتبين أن زوجته تقوم بزيارته، وبالحصول على عنوان زوجته التي تقوم بزيارته، تبين أنها مقيمة في الإسكندرية.

وتابع شقيق المجني عليه بأنه سافر إليها وبالسؤال عن شقيقه قالت له انه مسافر، فأخرج لها بطاقته وطلب منها صورة لشقيقه ربما يكون مجرد تشابه في الأسماء.

وكانت المفاجأة، حيث قال المبلغ إن السيدة أخرجت له صورة صديق شقيقه ويدعي "ق. ف."، والذي قدم فيه اتهام بقتله وإخفاء جثته من قبل في المحضر رقم 4332 لسنه 2015 إداري بولاق الدكرور.

وتابع شقيق المجني عليه، بأنه على الفور اتجه إلى نيابة الهرم، وقدم بلاغا جديدا برقم 9969 إداري الهرم، وتم استدعاء المتهم من محبسه.

وتبين أنه انتحل اسم المجني عليه المهندس رضا محمد عبداللطيف، بمواجهته اعترف بقتل صديقه بسبب وجود خلافات مالية ودفن جثته في شقته بمنطقة العشرين ببولاق الدكرور، وأضاف أنه قام بقتل زوجته لقيامها بسرقته ودفنها في نفس الشقة.

وقام فريق بحث باصطحاب المتهم وبإرشاده تم العثور على هيكلين عظميين لسيدة ورجل، وتم نقلهما إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة والتي قررت إجراء تحليل البصمة الوراثية للهيكلين للتوصل لهوية أصحابهما، كما قررت بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن.