إصابة وزيرة المالية السودانية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، إصابة وزيرة المالية المُكلفة الدكتورة هبة محمد علي، بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة المالية - في بيان اليوم السبت- أن وزيرة المالية المُكلفة، خضعت للعزل الطبي في منزلها، بعد ظهور نتيجة إيجابية فحص "كوفيد - 19" اليوم، معربة عن تمنياتها بشفائها التام.

وكانت وزارة الصحة السودانية، أعلنت الأسبوع الماضي، إصابة وزير الصحة الدكتور أسامة عبدالرحيم، بفيروس كورونا، وخضوعه للعزل الصحي.

وأكدت أيضا، إصابة مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية، ومدير الإدارة العامة للطب العلاجي بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة السودانية أن الوزير يتابع عمله الوزاري من الحجر الصحي، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون العلاج وهم بحالة صحية جيدة.

وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية، ولبس الكمامات، وعدم المصافحة والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه على رقم هاتف خصصته لهذا الغرض.

وأكدت الوزارة أهمية تلقي المعلومات من المصادر الموثوقة من خلال التقرير الوبائي الذي ينشر عبر الموقع الإلكتروني الوزاري وصفحة الوزارة على فيس بوك.

وسجل السودان حتى الآن، أكثر من 14 ألف إصابة بفيروس كورونا، وما يزيد عن ألف حالة وفاة، بمرض "كوفيد- 19" الناجم عن الفيروس.