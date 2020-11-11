مناع: مذكرة تفاهم بين "إيرو كايرو" و"الطيران الوطنية" بجنوب السودان

قال الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، إنه جرى توقيع شراكة استراتيجية بين مصر، وقطاع الطيران المدني في دولة جنوب السودان، من خلال مذكرة تفاهم بين شركة "إير كايرو" التابعة لـ"مصر للطيران"، وشركة الطيران الوطنية في دولة جنوب السودان.

وأضاف "مناع" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على قناة "دي إم سي"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الأربعاء، أن مذكرة التفاهم تتيح لمصر توفير طائرات في إطار الشراكة الاستراتيجية في مجال الطيران الداخلي في جنوب السودان، وداخل القارة الأفريقية، وسيجري استخدام طائرات تستوعب بحد أقصى 120 راكبا، بجانب طائرات أخرى تستوعب أعداد ركاب أقل.

وقبل توقيع المذكرة، زار وفد مصري رفيع المستوى برئاسة مناع، الخميس الماضي، جنوب السودان، لبحث سبل تعزيز التعاون، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالدولة المصرية، نحو تعزيز الروابط وعلاقات التعاون مع دول الجوار والدول الأفريقية، من خلال إقامة شراكات اقتصادية في مختلف المجالات، نظراً لدور مصر الريادي والاستراتيجي الذي تلعبه داخل قارة أفريقيا، وفي إطار حرص الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، على تقديم كافة سبل الدعم الفني ونقل الخبرات للدول الأفريقية في قطاع الطيران.

وعقد الوفد المصري، عدة اجتماعات تنسيقية مع ماديوت بير وزير النقل والمواصلات الجنوب سوداني، وديفيد دادا رئيس سلطة الطيران المدني الجنوب سوداني.