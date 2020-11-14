صور.. السيسي يتفقد مدينة مصر الأولمبية مشددا على الالتزام بالجدول الزمني

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، عددًا من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضمنت "مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية"، والتي تعد أكبر مدينة رياضية أوليمبية متكاملة على مستوى الشرق الأوسط، حيث تمت إقامتها بالتنسيق مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية، طبقاً لأحدث المعايير والقياسات الفنية العالمية لكل رياضة.

وتتضمن المدينة استاداً دولياً بسعة 90 ألف متفرج، وصالتين مغطاتين بسعة 15 ألف و 8 آلاف متفرج على التوالي، ومجمعات أوليمبية للسباحة وأنشطة الفروسية المتكاملة والتنس والاسكواش وغيرها من الرياضات، إلى جانب ميادين متنوعة للقوس والسهم والرماية التقليدية والإلكترونية والخرطوش، ومضمار لألعاب القوى، وكذا مستشفى طبياً رياضياً متكاملاً، وفندقاً مجهزاً لاستضافة الوفود الرياضية.

وتضم المدينة المرافق الإدارية اللازمة لاستيعاب حركة الزائرين والمترددين على القرية، بما في ذلك مسجد بسعة 500 مصلٍ وأماكن انتظار الحافلات والسيارات وجميع الخدمات الاخري، بالإضافة إلى التنسيق الحضاري والمساحات الخضراء الواسعة للمدينة المتناغمة مع منشآتها وطبيعة نشاطها الرياضي.

وتعد المدينة إضافة ضخمة للبنية التحتية في مجال النشاط الرياضي الدولي في مصر والمنطقة، وعلى نحو يؤهل مصر لاستضافة وتنظيم كبرى المسابقات والفعاليات الرياضية العالمية على أعلى مستوي، فضلاً عن دور المدينة المنتظر لنشر ممارسة الرياضة علي المستوى الوطني وإتاحة استخدام المنشآت الرياضية الحديثة للمواطنين من كافة الفئات والأعمار.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بضرورة الاستمرار في مراعاة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، لإتمام تنفيذ المشروعات بالعاصمة الادارية الجديدة وفق أعلى المواصفات والمعايير، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام الدقيق بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا حفاظاً علي سلامة جميع العاملين بكافة المواقع.