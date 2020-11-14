البحوث الفلكية: منطقة زلزال شرق القاهرة نشطة بالهزات الأرضية البسيطة

كشف الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث، أن المنطقة التي وقعت بها الهزة الأرضية مساء اليوم السبت، شرق القاهرة، هي المنطقة الواقعة بين التجمعات والعاصمة الإدارية، مؤكدا أنه لم يجري رصد أي أضرار ناتجة عن الهزة، أو اصابات بين المواطنين.

وأوضح القاضي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن منطقة غرب قناة السويس، وشرق القاهرة، هي منطقة نشطة بالزلالزل البسيطة التي لا تزيد قوتها عن 3 درجات على مقياس ريختر، موضحا أن المعهد قام بإصدار بيان تسجيل المحطة للهزة، بعد تداول المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بوقوع هزة قوية، مؤكدا أنها بسيطة ولم تحدث أضرارا، وليس لها توابع.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت مساء اليوم السبت، هزة أرضية في شرق القاهرة، الساعة 4:25، مساء، بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، خط العرض 30.14 شمالا، وخط الطول 31.6 شرقا.