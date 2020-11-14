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عاجل.. البحوث الفلكية: زلزال بشرق القاهرة بقوة 2.6 ريختر

كتب:

أحمد أبو ضيف
05:37 م | السبت 14 نوفمبر 2020
زلزال

زلزال

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، سجلت اليوم السبت الموافق 14 /11 /2020 هزة أرضية في شرق القاهرة، الساعة 4:25، مساء، بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر ، خط العرض 30.14 شمالًا وخط الطول 31.6 شرقًا.

وأكد القاضي أنه يصل للمعهد بعض المعلومات التي تفيد شعور بعض المواطنين بهذه الهزة.

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