عاجل.. البحوث الفلكية: زلزال بشرق القاهرة بقوة 2.6 ريختر

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، سجلت اليوم السبت الموافق 14 /11 /2020 هزة أرضية في شرق القاهرة، الساعة 4:25، مساء، بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر ، خط العرض 30.14 شمالًا وخط الطول 31.6 شرقًا.

وأكد القاضي أنه يصل للمعهد بعض المعلومات التي تفيد شعور بعض المواطنين بهذه الهزة.