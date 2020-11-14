أمطار غزيرة تغرق شوارع كفر الشيخ والمحافظة تدفع بسيارات لشفط المياه

تعرضت مدن وقري المناطق الشمالية بكفر الشيخ، لأمطار غزيرة، اليوم، ما تسبب في غرق الشوارع والمناطق الشمالية بالمحافظة، وتحول الشوارع إلى برك من المياه.

وتسببت الأمطار في خلو الشوارع والأسواق من المارة، فضلًا عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من مناطق القرى الشمالية.

وكلف جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أجهزة المحافظة بمتابعة أعمال سحب المياه المتراكمة من الشوارع خاصة المناطق الشمالية، والقرى التابعة لها، وسرعة شفط المياه من أمام المدارس والمعاهد الأزهرية بالقرى، وإصلاح خطوط الكهرباء التالفة.

وكلف المحافظ أجهزة الري بتشغيل محطات رفع مياه الري الزراعي بكامل طاقتها على المصارف العمومية، لاستيعاب كميات المياه الغزيرة المتساقطة على المحافظة.

وتستمر المحافظة، في رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر، تحسباً لسقوط أمطار غزيرة على أنحاء المحافظة، مشدداً على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

ودفعت الوحدات المحلية المختلفة بسيارات لشفط المياه المتراكمة عقب توقف هطول الأمطار، فضلا عن تكثيف حملات النظافة، خاصة في محيط المدارس والمنشآت الحكومية، مناشدين الأهالي بتوخي الحذر وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة خلال سقوط الأمطار.

واستعدت المحافظة، لموسم الشتاء، بتحديد نقاط المخاطر والتمركز، وتابعت غرفة العمليات بالمحافظة حالة الطقس مع الجهات المعنية، بتوجيهات من اللواء جمال نور الدين، في ظل توقع هطول أمطار بناءً على بيان بحالة الطقس المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد.