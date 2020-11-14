3 أنشطة مستثناة من مواعيد إغلاق المحال.. اعرفها

استقرت وزارة التنمية المحلية على الأنشطة التي سيتم استثناؤها من مواعيد الإغلاق، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي ستتخدها الحكومة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

الصيدليات والسوبر ماركت والمخابز خارج قرارات مواعيد الاغلاق

كشفت مصادر حكومية، أن الأنشطة التي سيتم استثناؤها من قرار مواعيد الغلق ويسمح لها بالعمل 24 ساعة لتوفير احتياجات المواطنين هي ثلاثة أنشطة: "الصيدليات والسوبر ماركت والمخابز"، مؤكدة أن الحكومة لم تتراجع بأي حال من الأحوال عن قرارها الذي أعلنت عنه خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بشأن "غلق المحال".

وأضافت المصادر، أن وزارة التنمية المحلية كانت تقدمت بدراسة لمجلس الوزراء، حول تحديد مواعيد إغلاق وفتح المحلات، ومن المتوقع أن يتم التنفيذ بعد 15 يومًا.

وأكدت، أن المواعيد المقترحة ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على إعادة الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى، ومنع الإشغالات والتكدس المروري في مناطق كثيرة، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج والحفاظ على المرافق العامة للدولة من مياه شرب وكهرباء وصرف صحي، وإعطاء فرصة لجهود هيئات النظافة والأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية للقيام برفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة.

مواعيد غلق وفتح المحال ستكون دائمة على مدار العام

وأوضحت المصادر، أن مواعيد غلق وفتح المحال ستكون دائمة على مدار العام، مع مراعاة فروق التوقيت بين الصيف والشتاء، وفي المناطق الساحلية التي تشهد رواجًا سياحيًا.

واستطردت أنه من المقترح مد عمل المقاهي والمطاعم ساعة إضافية بعد مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات، فمن الممكن خلال فصل الشتاء غلق المحال من العاشرة مساء والمقاهي والمطاعم فى الساعة 11 مساء، وفى موسم الصيف يتم مد العمل ساعة إضافية بحيث يصبح غلق المقاهي والمطاعم الساعة 12 مساء بعد مواعيد غلق المحلات بساعة، بحيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

من يخالف مواعيد الغلق سيعرض نفسه للمساءلة القانونية

ولفتت المصادر، إلى أن من يخالف مواعيد الغلق سيعرض نفسه للمساءلة القانونية من تحرير محضر وغرامة وغلق للنشاط، موضحًا أن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال سيتم تثبيته لأول مرة منذ عقود طويلة.