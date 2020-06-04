إغلاق المحلات بالسوق التجاري بمركز القنطرة غرب بسبب حالات كورونا

أعلن كرم الشحات رئيس مركز مدينة القنطرة غرب، أن الوحدة المحليّة لمركز ومدينة القنطرة غرب بالتنسيق مع مركز شرطة القنطرة غرب، نفذت قرار الغلق لمدة 15 يوما بدءا من اليوم الخميس 4 يونيو، وذلك تنفيذا لقراراللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بغلق المحلات التجارية بالسوق التجاري بمدينة القنطرة غرب بعد ظهور إصابات كرونا بالسوق، وتم تنفيذ قرار الإغلاق تحت إشراف العميد ياسر ياسين مأمور مركز شرطة القنطرة غرب، والمقدم عادل سويدان نائب مأمور مركز شرطة القنطرة غرب وبحضور الأجهزة الأمنية والتنفيذية، وقد تم التأكيد على التزام المواطنين بقرار الغلق.

وأوضح رئيس المدينة أنه سوف يتم استغلال فترة الغلق بقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم والنظافة بالمدينة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشهدت مدينة القنطرة غرب حالات إصابة بفيروس كرونا بمحيط السوق التجاري وبعض المناطق المجاورة بالمدينة تمت إحالتها لمستشفى العزل بأبو خليفة بعد إيجابية نتائج التحليل المبدئية بهم.