خناقة في بنك تكشف عصابة تزوير مستندات للحصول على قروض

كشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير، لغز تزوير أوراق ومستندات الضمان الخاصة بالحصول على قروض من البنوك، حيث تبين أن صاحب مكتبة بالبحر الأحمر يزور تلك المستندات ويقدمها لعملائه مقابل مبالغ مالية وتم ضبط المتهم وبحوزته نماذج من تلك المستندات، وتمت إحالته للنيالة التي تولت التحقيق في الواقعة وأمرت بالتحفظ على المضبوطات.

وتم ضبط مالك مؤسسة للتوريدات العمومي دائرة القسم بتقديم 39 سنة - ببعض الأوراق والمستندات (سجل تجاري، أوراق تأمينات، نموذج 9 حجز ضرائب، إيصال كهرباء لشركة توريدات مستلزمات فندقية) للحصول على قرض بقيمة 500 ألف جنيه من أحد البنوك، إلا أن الإجراءات توقفت ولدى فحص أوراق السجل التجاري تبين عدم صحتها، وحال حضوره للبنك والإستعلام عن مصدر تلك الأوراق قام بخطفها وحاول تمزيقها.

بمواجهته اعترف وكشف عن بتحصله على المستندات المزورة المضبوطة من مالك مكتبه، مقابل مبلغ مالي، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الأخير بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن البحر الأحمر.

وأسفرت المأمورية عن ضبط المتهم بالمكتبة وبتفتيش المكتبة عثر على أوراق ممهورة بأختام مقلدة منسوبة على خلاف الحقيقه لنيابة الغردقة لشئون الأسرة، وإحدى المستشفيات الخاصة مصلحة الضرائب ووزارة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة الشهر العقاري وجهاز كمبيوتر وطابعة ألوان وإسكانر، واعترف بحيازته للمستندات المضبوطة بالمكتبة لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية واستخدامه جهاز الكمبيوتر المضبوط في التزوير.