حظك اليوم الأحد 15-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تنال توقعات حظك اليوم وخبراء علم الأبراج والفلك، اهتمام قطاع كبير من الأشخاص، فيحرص البعض على مطالعة توقعات أبراج الفلك للبرج الخاص بهم بصورة يومية.

وتقدم "الوطن" في ذلك الإطار استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط لمستقبلك ويدفعك لدراسة وضعك المالي وتنجح في تكثيف الجهود كي تكسب دعما.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط تساعدك الأفلاك أن تكون مبادرا وإيجابيا.. لا تتردد اليوم في خطواتك نحو من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر الجديد في مواجهة برجك يجعلك تعمل تحت ضغط عصبي وعليك أن تكون حذرا وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

عدم اهتمامك بالطرف الآخر يعرضك لسوء تفاهم معه.. حاول أن تلبي ما ينتظره منك الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل الصحة والعمل، ويمنحك ذلك طاقة ونشاطا ويدفعك أيضا للعمل بجدية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تساعدك على توطيد صلاتك بالأحباب وبمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان بيومي فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر وعطارد في منزلك الخامس ويعدك ذلك بتقدم أعمالك وقد تكون أكثر استعدادا للتسامح مع البعض.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزل الحب يعدك بصداقات موفقة ويلعب الحب دورا أساسيا في حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

حاول أن تتحكم في حساسيتك وألا تفترض سوء النية، وتجنب الصدام.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في وضع معاكس وقد يتسبب لك ذلك في مشاكل عاطفية أو هموم عائلية والأمر يتطلب منك أن تتصرف بنضج.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم لاعب دراممز فرقة كايرو كي، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك على القيام بأعمال وإنجازات تجد فيها الربح والمتعة والراحة النفسية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزل العلاقات يعدك بأجواء رائعة تجمعك بالأهل والأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزلك الثاني يوجه تركيزك على الشئون المالية والمهنية، لكن تمسك بالدقة في حساباتك وادرس قراراتك بتأني.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك جاذبية في عيون الجنس الآخر وتساعدك أن تكسب ثقة الجميع وتتحمل مسئولياتك بشجاعة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر الجديد في برجك ويعدك ذلك بفترة مهمة تحقق من خلالها تقدما شخصيا.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

توسّع دائرة معارفك واتصالاتك وإذا كنت خاليا قد تكون على موعد مع حب جديد.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر الجديد بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل ويساعدك ذلك على التخطيط والتوازن، فقط اعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزل الصحة فلا تهمل صحتك واعتنِ بنفسك.. ذلك ليس من الرفاهية وتجد من الأحباب من يقف بجانبك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تنجح اليوم في أن تحصل على دعم المخلصين وعلى إجابات ترضيك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزلك الحادي عشر، ويعدك ذلك بوقت مناسب لتبادل الأفكار والآراء مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر الجديد ما زال معاكسا ورغم الضغوط، فينوس يدعمك ويساعدك أن تخرج سالما من أي مأزق.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

يحذرك الفلك من توجيه اللوم والملاحظات لمن حولك ولا تبالغ في تحليلك وانطباعك عن البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر الجديد بمنزل الحظ يعدك اليوم بتحقيق مكاسب وتعتني بأعمالك وهناك إمكانية للتطور.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزلك التاسع يمنحانك سحرا ويقظة ويدفعك ذلك نحو المعرفة والاطلاع وقد تصل لمعلومات مفيدة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت المغنية الأمريكية كاميلا كابيلو، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مارس.