حظك اليوم السبت 14-11-2020 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

يتمتع مولود برج القوس بشخصية حيوية ونشيطة، كما يحب الاكتشاف، لذلك هو كثير الأسئلة ولا يمكن إحباطه بسهولة،.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تميل اليوم لمراجعة النفس ولإعادة توجيه خياراتك.. فالنتائج الرائعة تستحق الاجتهاد، فقط كن متحفظا.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة وعليك أن تسترخي وتهتم بصحتك واعمل بهدوء بعيدا عن الأضواء، وتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.