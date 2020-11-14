"الوطن" تحاور أسرة الجامعي المتوفى بعد اختياره في الأفضل عالميا: معاشه 400 جنيه

أعلنت جامعة بني سويف، اختيار الدكتور الراحل علي بحراوي الأستاذ المساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم بجامعة بني سويف ضمن أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم لعام 2020، رغم وفاته منذ 3 سنوات، لما حققه في تخصصه بالرياضيات.

"الوطن" حاورت سيد بحراوي شقيق الدكتور الراحل على بحراوي، حيث أكد شقيقه أنه توفى منذ 3 سنوات بجلطة في القلب بعد 13 يومًا في إحدى المستشفيات الجامعية، موضحًا أن والدته تحصل على معاش شهري بعد وفاته قدره 400 جنيه فقط.

وإلى نص الحوار:

- كيف عرفت بنبأ اختيار دكتور على بحراوي ضمن أفضل 2% عالميًا لعام 2020؟

علمت أول أمس عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وبكيت أنا ووالدته لساعات طويلة، وكنا نتمنى أن يكون بيننا الآن ليحتفل بهذا الإنجاز العظيم.

- ماذا قالت والدته فور سماعها الخبر؟

لم تتمالك نفسها وظلت تبكي لساعات طويلة، ودعت الله قائلة: "نحتسبه عند الله" و"يارب يجعل عمله شفيع له يوم القيامة".

- كيف توفى منذ 3 سنوات؟

كان مخلصًا لعمله في الغاية وأصيب بجلطة في القلب أثناء عمله الكنترول وتصحيحه لاختبارات نهاية العام، وتوفى والده بعد وفاته بـ8 شهور فقط، باكيًا :"بيني وبينه 10 سنين أنا اللي ربيته ده ابني مش أخويا".

- هل هو متزوج؟

نعم، تزوج مرتين، انفصل عنه زوجته الأولى، والثانية كانت تعيش معه، ولديه 4 أبناء في مراحل تعليمية مختلفة.

- هل كان يعاني من أي أمراض؟

لا، لم يعاني من أي امراض، وزارني قبل إصاباته بالجلطة بأيام ليأخذ رأيي في رد زوجته الأولى مرة أخرى لكنني رفضت.

- لماذا اختار تخصص الرياضيات؟

كان يعشق الرياضيات منذ الصغر، وأتذكر أنه في الصف الثالث الثانوي كان هناك مدرس يدعى محمد بهنساوي، عرض مسألة وقال من سيحل هذه المسألة سيكون له شأن كبير في المستقبل وسأدفع له مبلغ 20 جنيه مكافأة له، فحلها الدكتور الراحل، ووقتها أكد له المدرس أنه سيكون له مستقبل كبير.

- هل كان له أي وصية؟

لا، ظل في المستشفى 13 يومًا ولم يتمكن من الإبلاغ بأي وصية.. الله يرحمه.

- كيف تعيش والدته؟

حالتنا المادية متوسطة، لكن ليس هناك اهتمام كبير من الجامعة، ووالدته تحصل على معاش بسيط قدره 400 جنيه شهريًا فقط، "الجامعة وعدتنا بتحمل تكلفة الحج لوالدتي لكنهم لم يوفوا بوعودهم".