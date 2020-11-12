اُختير ضمن أفضل علماء العالم بعد وفاته.. من هو "علي بحراوي"

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن حصول 8 علماء من أبناء الجامعة على ثمان مراكز في 7 مجالات علمية طبقاً لدراسة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء عالميا، بينهم الدكتور الراحل علي بحراوي والذي توفي متاثرا بأزمة قلبية، عام 2017.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة حققت إنجازا بالتصنيفات الدولية حيث تعتمد الدراسة على قاعدة البيانات التي أنشأتها جامعة ستانفورد والتي تتضمن أعلى 2 % من العلماء في العالم من مختلف المجالات على أساس مؤشرات الاقتباس الموحدة، وتتضمن معلومات عن عدد الاستشهادات، والمعامل h والتأليف المشترك، وتم نشر النتائج في مجلة PLOS Biology مؤخرًا وتم تصنيفها إلى 22 مجالًا عِلْمِيًّا و 176 مجالًا فرعيًا.

وأشاد رئيس الجامعة بالإنجاز الجديد الذي حققته الجامعة وتقدمها بالتصنيفات الدولية، موجهاً التهنئة إلى كافة أعضاء هيئة التدريس والعلماء والباحثين بالجامعة لحصولهم على هذا التصنيف والذي يعكس مدى الجهد المبذول في الفترة الأخيرة في مجال الارتقاء بالبحث العلمي بالجامعة وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجالات الدولية، بالإضافة إلى دعم الباحثين بكافة الإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية بمختلف التخصصات.

الدكتور علي بحراوي الذي رحل في عام 2017، ابن قرية القرملاوي بمركز إهناسيا، تم اختياره ضمن أفضل 2% من العلماء عالمياً لعام 2020 مع 7 علماء آخرين من جامعة بني سويف وفقا لتصنيف جامعة ستانفورد برغم وفاته في 3 فبراير 2017 إثر أزمة قلبية مفاجئة.وشغل منصب أستاذ مساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم بجامعة بني سويف، ومُنح الأستاذية الشرفية عقب وفاته متأثرا بأزمة قلبية في عام 2017 .

كرمته جامعة بنى سويف قبل وفاته، لتصنيفه من بين أفضل 100 باحث في العالم طبقًا لتصنيف "Thomson renters"، حيث تنشر بوابة العلوم بطمسون "رويتر" فى كل عام أعلى 100 باحث في العالم في 22 تخصص علمي، والتي تمثل بعض أعلى العقول العلمية تأثيرًا في العالم.

وفي عام 2016 تم إدراج إسم الدكتور علي بحراوي من جامعة بني سويف في قائمة الرياضيات، وبذلك تعتبر جامعة بني سويف الجامعة الأولى والوحيدة المصرية التي تظهر في هذه القواعد العلمية، ويتم إختيار أعلى 100 باحث من حيث الإستشهاد بأبحاثهم وكذلك التميز العلمي والمردود القومي لهذه الأبحاث والسمعة العلمية لإنتاج المختار إسمه في هذه القوائم،

وحصل على أفضل رسالة دكتوراه من جمعية الرياضيات المصرية وحاصل أيضًا على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الرياضية عام 2014 وجائزة الهيئات والأفراد من أكاديمية البحث العلمي.

6 - كما حصل على العديد من الأبحاث في مجلات علمية عالمية ذات مستوى رفيع وحاصل أيضًا على جائزة التميز العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، وجائزة التفوق العلمي بجامعة بني سويف، بالإضافة إلى الكثير من التكريمات الدولية.

7 - منحه مجلس جمعية الرياضيات المصرية بالاجماع درع الجمعية اهداء لروحه الطاهرة وتقديرا لما قام به من جهود علمية والاشراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.

8 - لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا باصابته بأزمة قلبية في فبراير عام 2017.

9- منحه مجلس جامعة بني سويف الأستاذية الشرفية تخليدا لذكراه واعترافًا بنبوغه في تخصصه على المستوى الدولي.