"مكالمة تليفون" تكشف لغز ذبح سائق توك توك على يد جاره في القليوبية

دفعت ضائقة مادية يمر بها فني تحاليل إلى استدراج جاره سائق التوك توك إلى منطقة نائية في أبوزعبل بالقليوبية، وذبحه بـ "كتر" وسرقة التوك توك وبيعه.

الجريمة التى كشفت تفاصيلها تحريات قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير للقطاع، وتبين أن "مكالمة تليفون" هي التي ساعدت في كشف اللغز.

ووفقًا للتحريات، دفعت أزمة مالية يمر بها المتهم وهو فني تحاليل إلى البحث عن طريقة يحصل بها على المال بشكل سريع، وبعد تفكير تذكر جاره، ونتيجة لعلمه بثقته فيه قرر أن يكون هو ضحيته ويستولى على التوك توك.

وأوضحت، أن المتهم اتصل بجاره وطلب منه الانتقال إليه في منطقة مهجورة بأبوزعبل لتوصيله إلى المنزل، وبالفعل توجه المجنى عليه إليه، وفي الطريق استغل انشغاله بالقياده فاخرج "كتر" من ملابسه وذبحه من الخلف، ثم أوقف التوك توك واستولى عليه وقام ببيعه.

وذكرت، أنه عقب ذلك تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة لذكر مجهولة بقطعة أرض زراعية كائنة بدائرة المركز مصاب بجروح ذبحية وقطعية بالرقبة.

وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه سائق مركبة توك توك، مُقيم بدائرة المركز، وقرر شقيقه سائق ومُقيم بدائرة المركز بخروجه للعمل بتاريخ الواقعة على مركبة "توك توك" ملك الأخير وعدم عودته وسرقة المركبة خاصته، وكشفت أن وراء ارتكاب الواقعة فني معمل بشركة مُقيم بدائرة المركز، عقب مراجعة وفحص هاتف المجني عليه الذي تبين منه أن آخر اتصال تلقاه كان من جاره.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، وقرر أنه نظرًا لارتباطه بعلاقة جيرة بالمجنى عليه عقد العزم على قتله وسرقة مركبة "التوك توك" قيادته بهدف بيعها.

وأكد المتهم، بقيامه بتاريخ الواقعة بالاتصال هاتفيًا بالمجني عليه وطلب منه الحضور إليه بمنطقة أبو زعبل بدائرة المركز بزعم توصيله لمنزله وأثناء استقلاله مركبة "التوك توك" رفقته قام بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "كتر"، محدثًا إصابته التى أودت بحياته واستولى على مركبة "التوك توك" وهاتفه المحمول وهرب وتخلص من السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وكذا هاتف المجنى عليه بإلقائهما بمياه ترعة الإسماعيلية وبيع مركبة "التوك توك" لعميله سيئ النية عامل ومُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.

قامت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، بمشاركة إدارة البحث الجنائي، باستهداف العميل المذكور، ما أسفر عن ضبطه وبحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليه،

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهمين على النيابة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.