خبير مائي: تصرفات إثيوبيا في مفاوضات السد تسويف واستنزاف للوقت

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن اليوم شهد حدثين مهمين، فالحدث الأكبر تمثل في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لسام نيوما رئيس جمهورية نامبيا الأسبق، موضحًا أن هذا الرئيس حاصل على جائزة "كيمت" المسماه باسم بطرس غالي الأمين العام للأمم المتحدة.

وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أن الرئيس السيسي أكد على الثوابت المصرية بأننا نأمل إلى توصل إلى إتفاق قانوني ملزم ذي مرجعية بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن "السد الإثيوبي"، نعرف من خلالها ماذا ستؤول اليه مياه النيل الأزرق بعد الانتهاء من نظام الملء والتشغيل في السد الإثيوبي.

وأشار أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، إلى أن السيسي أبدى ترحيبه بأي وساطة من جانب أفريقيا: "نحن نعيش الآن فى وساطة من الاتحاد الافريقى ورئيس جنوب أفريقيا والمكتب الفني أيضا للاتحاد الأفريقي فى المباحثات المتعسرة والتى توقفت الأسبوع الماضى لأنه لا يوجد اتفاق على الأجندة وأولويات نقاط التباحث".

وشدد على ضرورة العودة للاتفاق على نقاط معينة حول نظام ملء وتشغيل السد، ولكن أثيوبيا لا تُريد التباحث حول ذلك من أجل التسويف واستنزاف الوقت، " جنوب أفريقيا منذ أن تدخلت في الملف فى شهر مارس من هذا العام وهي لن تقدم أي مبادرة أو خريطة طريق للتوسط ما بين الدول ".

وأوضح أن إثيوبيا ما زالت ترفض تدخل الجهات العليا التي تعمل كمراقبين للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، "حتى اليوم يوجد اجتماع يضم وزراء المياه لدول منابع النيل بما فيها مصر، كانت كلمة وزير المياه الإثيوبى خلاله شديدة العدوانية".