نادر نور الدين: هناك مشاكل تخص معامل الأمان الخاص بسد النهضة

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة، جامعة القاهرة، إن هناك مشاكل تخص معامل الأمان الخاصة بالسد نفسه، وهذا الأمر بدأ السودانيون ينتبهون له مؤخرا، لأنه في حالة انهيار السد، ستكون السودان المتضرر الأول من هذا الانهيار، مشيرا إلى أن التصريحات الرسمية، ومقومات السد الحالية، تؤكد عدم جاهزية السد للملء.

وأضاف أنه لا يمكن ملء السد بكمية كبيرة، فما تم الانتهاء منه حتى الآن 70%، إذن المتبقي منه كثير، فالـ30% المتبقية كثيرة جدا بالنسبة للسدود النهرية، فمازال حتى الآن، البوابات الموجودة أسفل السد كلها مفتوحة، ومكان مجرى النهر لم يغلق، فقد أسس السد في فالق أرضي، ما يجعل سلامة السد عليها علامات استفهام كثيرة، علاوة عن أن الفالق يبتلع المياه، والمياه تنحر، حتى تنحدر تحت أساس السد، وربما تتسبب في انهياره، كل هذا يمنع أي تخزين كبير للسد، لذلك إثيوبيا طلبت تخزين كمية صغيرة هذا العام، تبلغ 4.9 مليار متر مكعب فقط، وتستطيع مصر اعتبار هذه الكمية على أنها مدسات لأرضية خزان السد الإثيوبي، أي اختبار لأرضية بحيرة السد الإثيوبي، إضافة إلى أن هذه الكمية ستخصم مناصفة بين مصر والسودان طبقا لاتفاقية 1995.

وأكد نور الدين، لـ"الوطن"، أن المشكلة ليست في الملء ولا كميتها هذا العام، لكن المشكلة في المبدأ، وهو أن مصر ترفض أن تفرض إثيوبيا إرادتها، بأن تأخذ قرارا منفردا بتخزين أي حجم من المياه، وأن يكون أي حجم تريد تخزينه بالمفاوضات بين شركائها في النهر، فهي تتعامل مع نهر النيل، وكأنها تتعامل مع نهر إثيوبيا خالص، وليس أنه نهر دوليا عابر للحدود، أو نهر مشترك، ومن هنا عندما تقول أنها ستخزن هذا العام، حتى لو مليار واحد، طالما لم تتفق مع مصر والسودان، فهي تريد فرض إرادة منفردة، وهذا مرفوض.