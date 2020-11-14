بعد هروب نجل شقيقتها من رعايتها.. نقل سيدة بالسويس إلى "دار للمسنين"

نقلت اليوم السيدة "خضرة" 80 عام إلى إحدى دور المسنين بمحافظة السويس، بعد علاجها بمستشفي السويس العام، عقب قيام المواطنين من سكان منطقة "حي الكويت" بالسويس بإنقاذها بعد قيام ابن شقيقتها بتركها داخل شقة سكنية نقلها إليها، ليهرب من رعايتها.

السيدة " خضرة " قبل إنفاذها قامت بالصراخ لساعات حسب تأكيدها ليتم بعدها إنقاذها، حيث لا تستطيع التحرك من مكانها داخل الشقة السكنية بسبب المرض، إذ عانت من البرد وقلة الطعام بعد قيام نجل شقيقتها بتركها داخل الشقة السكنية ورفضه أن تعيش معه داخل مسكنه.

السكان بمنطقة حي الكويت بحي الأربعين بالسويس، كانوا في حالة غضب عندما دخلوا الشقة السكنية المتواجدة بها السيدة المسنة، والتي كان لا يوجد بجوارها طعام أو أغطية لمقاومة البرد، ليقوموا بالاستغاثة بالشرطة والإسعاف فور اكتشافهم لحالة السيدة.

وقالت السيدة " خضرة "، فور قيام السكان من الجيران بدخول الشقة السكنية، إنقذوني، أنا مريضة جدا ومحتاجة حد ينقذني لأني لوحدي وابن شقيقتي تركني هنا.

وقالت السيدة: "أنا مش عايزة اتبهدل، إنقذوني أنا تعبانة وعايزة أروح المستشفى، ومحتاجة للعلاج".

وقالت "أسماء" إحدى جيران السيدة، أنه للأسف ابن شقيق السيدة بعد قيامه برعايتها لسنوات طويلة، قام بنقل السيدة المسنة من منزله واستأجر لها شقة سكنية خالية من الأثاث وتركها داخلها، وللأسف لم يراع أن السيدة قامت برعايته لسنوات طويلة.

وطالب جيران السيدة، بضرورة أن يقوم مسئولي مديرية الصحة بمحافظة السويس بتوفير سرير للسيدة بدار رعاية المسنين، لأنه لا يوجد أحد يقوم برعايتها، وأن يتم إنقاذها من العذاب الذي عاشت فيه، خاصة أنها لا تستطيع التحرك من مكانها.