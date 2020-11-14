محافظ الغربية عن ظهور الأعراض على بعض مخالطي صلاح: من أصدقائه وأقاربه

كشف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، كواليس إجراء المسحة لمخالطي محمد صلاح في فرح شقيقه، وتطهير قرية نجريج التابعة للمحافظة ومسقط رأس اللاعب، لافتًا إلى أن الأشخاص الستة الذين ظهرت عليهم الأعراض، من أصدقاء محمد صلاح وأقربائه وليسوا من أفراد أسرته.

وقال رحمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON": "فور علمنا بالخبر تم تكليف مدير صحة محافظة الغربية ورئيس مركز بسيون باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث حصرت الصحة الحاضرين للفرح وبلغ عددهم 58 شخصًا فحصناهم ظاهريًا من خلال قياس درجة الحرارة بينما ظهرت الأعراض على 6 منهم".

وأضاف: "لم نجرِ مسحة لهم طبقاً لبرتوكول وزارة الصحة، لكنهم خضعوا للفحص مع إجراء عزل منزلي ومتابعة لمدة 14 يوماً خشية أن تظهر الاعراض على آخرين ومن ثم يسهم عدم عزلهم في تفشي الاصابة بين آخرين خلال الأيام القادمة".

وتابع: "لم ندرجهم رسميًا ضمن إصابات كورونا الرسمية في الإحصائيات، وسنتابعهم على مدار 14 يوما وحال ظهور أعراض وتطور يتم اتخاذ ما يلزم".

وكشف، أن من ظهرت عليهم الأعراض تراوحت بين سعال واحتقان في الحلق بينما تعرض آخرون إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، مؤكدًا أن بقية المخالطين لم تظهر عليهم أي أعراض لكنهم تحت المتابعة خشية أن يكون الفيروس كامنا وقد تظهر تبعاته خلال الساعات القادمة .

وحول أسباب عدم إجراء مسحات لمن ظهرت عليهم الأعراض، قال المحافظ: "لو حدث تطور سيتم إجراء المسحات لهم ونحن على تواصل على وزارة الصحة طبقاً للبرتوكول حيث أنه لا يتم إجراء مسحات لحالات الاشتباه إلا إذا تطورت الأعراض".