وفاء عامر لـ محمد صلاح: "مستنيينك في الملاعب"

أعربت الفنانة وفاء عامر، عن أمنياتها بالشفاء العاجل لنجم المنتخب المصري، ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مؤكدة: "مستنيينك في الملاعب يا صلاح".

وقالت "عامر"، في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سلامات لابننا محمد صلاح إن شاء الله هترجع أحسن من الأول ومستنيينك في الملاعب يا صلاح".

وطالبت متابعيها بالدعاء له، قائلة: "ياريت ندعيله يا جماعة بالشفاء العاجل".

وأعلن الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية، في بيان، إيجابية مسحة "صلاح"، رغم أنه لا يعاني من أي أعراض"، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية، ولكن الاتحاد مسح البيان بعد دقائق قليلة من نشره.

وعاد الاتحاد، وقال: "معامل وزارة الصحة أشارت إلى إيجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي أجريت لهم قبل مباراة الفريقين غدا.. ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة".

إلى ذلك، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه تواصل مع وزيرة الصحة، بعد العلم بإصابة صلاح بالفيروس، إذ وجهت الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بالتوجه إلى معسكر المنتخب: "هعمل مسحة، واحنا بنعملها في الوزارة بشكل مستمر، وأي حد كان قريب منه هيعمل مسحة".

وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن الحكومة المصرية تتابع موقف انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن أي شخص قد يصاب بالمرض، لافتا إلى أن الدولة تتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وبخاصة على المستوى الرياضي والمنتخب الوطني لكرة القدم.

وشدد على أنه جرى التعامل مع إصابة محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا، بشفافية سريعة: "لو مكنتش اتعملت الإجراءات والمسحة أو في دقة، مكنش حد هيعرف، وبالتالي فإن الإعلان منتهى الشفافية".