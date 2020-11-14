وفاة طفلين ببني سويف بعد تناولهما وجبة سمك فاسدة

لقى طفلين شقيقين مصرعهما عقب تناولهما لوجبة سمك فاسدة بمنزلهما ببني سويف بقرية "ميانة" التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، وتم إيداع الجثتين بمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوصول طفلين لقسم الاستقبال بمستشفى إهناسيا المركزي، يعانيان من أعراض تسمم غذائي "خمول شديد وقئ وإسهال" وتم تحويلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لخطورة حالتهما، ليلفظا أنفاسهما الأخيرة بالمستشفى، أثناء محاولة علاجهما.

وتبين من التحريات الأولية للرائد أحمد بهجت، رئيس وحدة المباحث بمركز شرطة إهناسيا، أن الطفلين شقيقين، هما: "جنى حمدان عبدالفتاح" 7 سنوات، وشقيقها "عمر ـ 5 سنوات" يقيمان قرية ميانة، بدائرة المركز، وأقر أهلهما بأنهما تناولا طعام منزلي "وجبة سمك" تسببت في إصابتهما بالتسمم.

تم التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى بني سويف العام، وجرى تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، والتصريح بدفن الجثتين عقب ورود تقرير مفتش الصحة المختص.