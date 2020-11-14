كوبري المديرية.. انتظره مواطنو بني سويف لسنوات: يتكلف 90 مليون جنيه

يشهد مزلقان ميدان الشهداء "المديرية" سابقا بمدينة بني سويف، تزاحم مروري، وتعطيل لحركة السير، حسب شكاوي كثيرة من أهالي المحافظة.

اقتراحات كثيرة قدمها الأهالي منها إنشاء نفق أسفل المزلقان وترعة الإبراهيمية لتفادي تعطل المرور أمام المزلقان، واقتراح أخر كان بنقل محطة السكة الحديد من مكانها الحالي، و"ثالث" بمد رصيف محطة السكة الحديد لإبعاده عن المزلقان وتقليل زمن غلقه، إلا أن الدراسات الفنية من اللجان المتخصصة التابعة لمحافظة بني سويف وهيئة السكة الحديد، أشارت إلى صعوبة تنفيذ تلك الاقتراحات والاستقرار على إنشاء كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد بميدان الشهداء لربط شارع أحمد عرابي الذي يعد أهم الشوارع بقلب المدينة بشارع بورسعيد شمال المدينة.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أكد على الانتهاء من تنفيذ الكوبري، حيث سيتم افتتاحه خلال أيام، ليساهم في حل المشكلة المرورية التي ظلت تعاني منها المنطقة لسنوات، ويبلغ طوله 540 متر وعرض 8 متر، اتجاه واحد من حارتين، بتكلفة تخطت الـ 90 مليون جنيها.

وأضاف: تتمثل أهمية الكوبري في حل مشكلة التكدس المروري الشديد بوسط بني سويف، حيث يبدأ مسار الكوبري بجوار شبكة الكهرباء أمام عمر أفندي بميدان الشهداء ماراً بالطريق المؤدي للمزلقان السكة الحديد ثم يعلو السكة الحديد وترعة الإبراهيمية في اتجاه موازٍ لشارع بورسعيد وينتهى أمام البنك الزراعي المصري "بنك التنمية والائتمان الزراعي" سابقاً.

وقالت وزارة النقل إنه في إطار خطة الوزارة للمحافظة على سلامة وأمن المواطنين وانتظام الحركة المرورية، والحد من الحوادث بمناطق مزلقانات السكك الحديدية، من خلال فصل الحركة المرورية للسيارات عن حركة سير القطارات، وذلك عن طريق إنشاء كوبري علوي لمرور السيارات أعلى خط السكة الحديد وترعة الإبراهيمية.