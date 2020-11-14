"الصحة": صلاح شعر بآلام بالجسد.. وواثقون من سلبية المسحة بعد 5 أيام

طمأن الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، محبي اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، على حالته الصحية عقب إصابته بالفيروس، موضحًا أن صلاح يمر بحالة نفسية جيدة للغاية، "ده إنسان جميل".

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أنه شّرح لمحمد صلاح حالته الصحية بالتفصيل، وهو الآن حالته مستقرة، فكان بالأمس يُعاني من بعض الآلام في الجسد، مؤكدًا في الوقت ذاته أن حالة صلاح لا تستدعي حصوله على دواء الرمديسيفير.

وتابع: "محمد صلاح مش هيسافر، هيكمل علاجه هنا، احنا مش عارفين اتصاب فين بالضبط، فترة حضانة المرض طويلة جدا من 4 لـ 14 يوم، عشان نعرف اتصاب في أي مكان بالضبط ده أمر شبه مستحيل"، موضحًا أنه سيتم إجراء مسحة أخرى لمحمد صلاح بعد 5 أيام من تلقيه العلاج، علمًا بأنه تلقى العلاج الساعة 12 مساء أمس.

وواصل: "إن شاء الله نعمل المسحة القادمة الخميس بليل أو الجمعة صباحًا، الوزيرة تتابع معاه دقيقة بدقيقة أنا موجود معاه وانتقلت معاه من الفندق للمستشفى تأكدت من أدوية البروتوكول معاه، وزيرة الصحة وفرت العلاج في نفس اللحظة بالفندق، إن شاء الله خمس أيام هنطمنهم إن مسحة صلاح سلبية واحنا واثقين في كده".