ذكرى ميلاد فاطمة رشدي.. الفن هو حب حياتها الوحيد وضيعت فيه مليون جنيه

تحل اليوم ذكرى ميلاد رائدة المسرح العربى فاطمة رشدى.. صاحبة أول فرقة مسرحية تحمل اسم سيدة.. قدمت ما يقرب 100 مسرحية روائية.. كما قدمت للسينما عدة أفلام تصل لـ16 فيلما.. وبهذه المناسبة نعرض لكم مجموعة من أهم تصريحاتها الإعلامية تتحدث فيها عن مشوارها الفنى.

- نجيب الريحانى كتب فى مذكراته فاطمة رشدى اشتغلت فى المسرح عندى وهى عندها عشرة سنوات.

- اللى عرفنى بنجيب واحد من أصدقاء سيد درويش جابنا من اسكندرية أنا وعيلتى.

- دخلت المسرح لقيته مليان ستات أجنبيات لبنانيات على إنجليز على طليان كأنها عصبة أمم.

- أول ما شافنا قال: أهلا يا أستاذ رشدى خير ان شاء الله.. عيالك دول؟ قال له: لا ده عيالك أنت. وجئنا لك بتوصية من الأستاذ سيد درويش علشان تشغلهم.

- رد نجيب أشغلهم ليه هو أنا بقرد.. قاله لا بس الصغيرة هتعجبك أنا حفظتها دور بتاع السيدة فتحية أحمد المطربة وهتغنيه هى أينعم مش مطربة لكن هتأدى.

- نجيب قالى تعالى يا شاطرة إنت اسمك إيه.. قولت له: فاطمة رشدى وكان عندى لدغة لاحظها فرد أستاذ رشدى وقال له: هى لدغة شوية لكن بعدين لما تكبر تتصلح.. وأنا سمتها على أسمى فاطمة رشدى لأن فى مطربة أسمها فاطمة قدرى على نفس أسمها الحقيقى.. وهى تحت رعايتى أنا.. وانا رئيس جمعية فنية فى الإسكندرية.

- غنيت طلعت يا محلى نورها.. وورايا 20 بنت من جميلات أوروبا.. واللى بيعزف أوركسترا كلها أجانب بقيادة مستر ديفيد.. أول ما خلصت لقيت تصفيق كبير وشيكولاتات بتتحدف عليا من البنات.. وطلع نجيب الريحانى وقالى كنت كويسة قوى يا فاطمة هاتى بوسة بقى قولت له خد بس ذقنك هتشوكنى.

- وكان معاه واحد اسمه محمد بيه تيمور قال لى أسمعى يا شاطرة ممكن تيجى لى بكره الساعة ١٠ فى قهوة راديو قولتله أجيلك.

- روحت الصبح وكان قاعد معاه استاذ عزيز وقاله محمد بيه هعرفك بتحفة وقال لى أسمعى يا فاطمة أستاذ عزيز عيد ده بتبقى الجوهرة فى الأرض وعليها التراب ياخدها يمسحها وينظفها وتبقى بتبرق وتصبح جوهرة.

- بعدها أستاذ عزيز قدمنى لأستاذ يوسف وهبى وقال له أنا متبنيها فنيا وهعلمها وهى شاطرة وهتعجبك ووافق الأستاذ وقالى هتلعبى أدوار الطفولة فى الروايات.

- كنا بنعرض فى المسرح أحسن الروايات العالمية زى غادة الكاميليا، النسر الصغير،توسكا..وكان فى الفرقة الأدوار الأولى بتقوم بيها الفنانة الكبيرة التى لم يخلق الزمان مثلها إلى الأن روزا اليوسف.. وكانت الروايات أغلبها باللغة العربية الفصحى.

- كنا ننافس فرق أجنبية والمنافسة هى اللى بتخلق الإجادة ومثلنا روايتين غادة الكاميليا والنسر الصغير وتفوقنا فيهم على الفرق الأجنبية.

- يوسف وهبى أسند لى دور البطولة فى رواية النسر الصغير.. ومنحني بسبب إجادته بروش من الألماظ، بعد خروج روز اليوسف من الفرقة حللت محلها ومثلت جميع الأدوار، وعزيز عيد أسلم وتزوجني.

- مسرح رمسيس اللى أسسه يوسف بيه.. خلق نهضة أدبية وصحافية وفنية عظيمة فى هذه الفترة.. على مستوى الأدب و الترجمة ،ترجموا روائع الأدب العالمى وعلى مستوى الصحافة، ظهر محمد حسنين هيكل، محمد التابعى، احمد جلال، على أمين ومصطفى أمين، وخليل مطران.. من خلال نفس المسرح.

- أسست فرقة فاطمة رشدى وصارت منافسة قوية لفرقة يوسف وهبى.. والممثلين كانوا عظماء سواء عنده أو عندى.. بشارة واكيم، ستيفان روستى، حسين رياض احمد علام زينب صدقى وزوز الحكيم وغيرهم وكان الأوركسترا أجانب وعامل المناظر طليانى وعامل النور فرنساوى لأن الفن لا قومية له.. الفن للعالم أجمع.

- عملنا موسم مثلنا فيه ٣٠ رواية وكذلك يوسف وهبى وكان هذا العصر الذهبى للمسرح.

- احمد بيه شوقى كان بيحضر العروض يوم ويوم تقريبا ومعه الموسيقار محمد عبد الوهاب.. وأهدانى بعدها جميع رواياته مجانا وكذلك الموسيقار عبد الوهاب لحن الروايات مجانا.. لإيمانهم بفنى.

- حملت راية الفن وأنا صغيرة وكنت أذهب إلى البلاد العربية فى رحلات متعددة نعرض روايات عالمية لمدة ٩ سنوات مفيش قطر عربى إلا وزرناه وكنا أحسن دعاية لمصر فرقتى وفرقة أستاذى العظيم يوسف بيه وهبى.

- الثقافة المصرية غزت البلاد العربية وحرضتهم ضد الاستعمار.

- بعد الأزمة العالمية تم حل جميع الفرق وعملوا الفرقة القومية ودخلت.. وياللأسف اعطونى دور كومبارس فمعجبنيش الروتين وخرجت من الفرقة مش معايا ولا مليم.

- الفنان العبقرى لا سن له ولا وطن له.. روزا قدمت دور عيلة صغيرة فى إحدى الروايات لأنها كانت ممثلة عظيمة.

- فيلم العزيمة من الأفلام الناجحة ليا.. المخرج كمال سليم دور عليا فى مصر كلها وكنت فى باريس قال كلموا السفير وبلغوها إنى عاوزها فى فيلم.. وكان عمل أفلام وفشلت فقال أجيب ممثلة محبوبة من الجمهور.. وكنت وقتها بمثل فى مسرحى أروع الروايات العالمية.. لما قابلته لقيته شاب ظريف وخفيف ولطيف كده.. قالى أنا نفسى توافقى على الفيلم لكن المقابل المادى بتاعه ١٠٠ جنيه فقط.. ووافقت.. وتزوجنا بعد الفيلم.

- كنت أعظم ممثلة فى مصر وعمرى ١٥ سنة.. و قدمت عروض مسرح الطلبة لخلق وعى فنى عند الطلاب.

- أحمد ربنا اللى عطانى الحب والثروة والعز ومحبة الناس ليا.. أطلب من ربنا يمد لنا فى عمر الشيخ الشعراوى لأنى معجبة بيه قوى.

- مثلت أمام ٥ ملوك أذكر منهم.. الملك فؤاد والملك فيصل والملك على والملك عبدالله.

- الفن موهبة مش شهادات.. نظرة المجتمع للفن زمان كانت أرقى.

- الحب الوحيد فى حياتى هو الفن وضيعت فيه مليون جنيه

- عزيز عيد كان الأستاذ الذى أوجد الفن فى البلد.. وكان لازم يقدروه ومقدرهوش.. هو اللى عمل الدراما والأوبريت وكل حاجة كان لازم يقدروه ويعملوا له تماثيل ويخلدوا ذكراه.

- أمنيتى إنى أسجل مشوارى فى برنامج إذاعى أو فيلم سينمائى أو مذكرات.. زى أستاذ عبدالوهاب ما كتب مذكراته.