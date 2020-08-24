فاطمة ناعوت تشيد بـ"الأوقاف" بعد منع عبدالله رشدي من الصعود للمنبر

وجهت الكاتبة فاطمة ناعوت، التحية لوزارة الأوقاف والوزير محمد مختار جمعة، بعد اتخاذ قرار بمنع عبدالله رشدي من الصعود للمنبر، موضحة أن الشتات والمحن الطائفية، تهدم الاستقرار في المجتمعات، كما أن الوطن في وقت حرج، لا يحتمل الشتات الذي يصنعه عبدالله رشدي بفتواه.

وأضافت "ناعوت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن قرار الأوقاف، جاء لتصحيح الوضع، وربما عودته للعمل البحثي يعيده مرة أخرى للصواب، خاصة أن ديننا يحضنا على المواطنة، ومن يقول إنه لا وطن في الإسلام فهو جاهل.

قررت وزارة الأوقاف إحالة الداعية عبدالله رشدي إمام وخطيب ثانٍ بأوقاف القاهرة للعمل بوظيفة باحث دعوة ثان لمدة عام اعتبارًا من اليوم، لصالح العمل، ومنعه من صعود المنبر وإلقاء الدروس الدينية بالمساجد.

وقرر وزير الأوقاف، بحسب مصادر بوزارة الأوقاف، عرض أمر نقل عبدالله رشدي على لجنة الموارد البشرية للنظر في أمر نقله بصفة نهائية، متهمة إياه باستغلال صفحته الرسمية على الـ"فيس بوك" ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل سيئ ونشره تدوينات بالمخالفة لقرار وزير الأوقاف الذي قرر إحالته إلى باحث دعوة.

كانت وزارة الأوقاف سبق أن أوقفت إمام مسجد السيدة نفيسة السابق عن العمل وتحويله لباحث دعوة، إلا أنَّه رفع دعوى قضائية وعاد بمقتضاها إلى العمل مرة أخرى.