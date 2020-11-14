عاجل.. إطلاق صواريخ على عاصمة إرتيريا مصدرها إثيوبيا

ذكرت قناة "العربية"، في نبأ عاجل، إنه جرى إطلاق صواريخ على عاصمة إرتيريا، مصدرها إثيوبيا.

واتهمت سلطات إقليم تيجراي، مساء اليوم السبت، سلطات إريتريا، بدعم الحكومة الإثيوبية عسكريا، وهددت إريتريا، بقصف مدينتي مصوع وأسمرة

وقالت حكومة إقليم تيجراي الإثيوبية، إن الضربات الصاروخية على موقعين للجيش الإثيوبي، كانت ردا على ضربات جوية نفذتها قوات الحكومة الاتحادية في الآونة الأخيرة، في منطقة تيجراي الشمالية، موضحة أن الضربات استهدفت قواعد عسكرية.

ولحقت أضرار بمطار مدينة جوندر في ولاية أمهرة المجاورة لتيجراي، أمس الجمعة، جراء ما وصفته الحكومة الاتحادية بنيران صاروخية، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وقالت الحكومة إن صاروخا آخر استهدف مطار مدينة بحر دار، لكنه أخطأ الهدف.