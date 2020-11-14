"رويترز": القصف الإثيوبي يستهدف مطار أسمرة في إريتريا

أفادت مصادر دبلوماسية إقليمية، لوكالة "رويترز"، مساء اليوم السبت، بسقوط عدة صواريخ على عاصمة إريتريا أسمرة، أطلقت من داخل أراضي إثيوبيا.

ونقلت "رويترز" عن 5 دبلوماسيين إقليميين، أن أسمرة، تعرضت لقصف بـ3 صواريخ على الأقل، في تصعيد حاد للنزاع المستمر منذ 11 يوما بين الجيش الاتحادي الإثيوبي والقوات المحلية في ولاية تيجراي شمال إثيوبيا على الحدود مع إريتريا.

وأوضحت 3 مصادر دبلوماسية، حسب "رويترز"، أن صاروخين من أصل الـ3 على الأقل أصابا مطار أسمرة.

وقتل مئات الأشخاص في اشتباكات مسلحة منذ إرسال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، القوات الاتحادية لمهاجمة القوات المحلية جيدة التدريب في تيجراي، يوم 4 نوفمبر، بعدما اتهمها بمهاجمة قاعدة عسكرية في المنطقة وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم".

وأعربت الأمم المتحدة ومعها الاتحاد الأفريقي ومنظمات إنسانية، عن القلق من احتمال امتداد القتال إلى مناطق أخرى في إثيوبيا، وزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي، محذرة من تدهور الوضع الإنساني هناك.