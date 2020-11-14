السيسي ناعيا رئيس مالي السابق: مصر لن تنسى جهود الفقيد

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورة لرئيس مالي الأسبق "أمادو توماني توري" الذي وافته المنية، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل برقية تعزية في وفاته، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال "راضي": "أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تعازي في وفاة رئيس مالي الاسبق أمادو توماني توري، عبر خلالها سيادته وبالإنابة عن الشعب المصري، عن خالص التعازي إلى الشعب المالي الشقيق ولكافة الأشقاء الأفارقة في وفاة الرئيس الأسبق أمادو توري الذي يعد من أحد أبرز القادة الأفارقة الذين طالما نادوا بدعم المبادرات التي تعزز من استقرار دول القارة وازدهار شعوبها".

وتابع: "مصر لن تنسي جهود الفقيد في تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين مصر ومالي، فضلاً عن دوره البارز في النهوض بمالي من خلال العديد من المشروعات والمبادرات التنموية في كافة المجالات، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم اسرته الكريمة الصبر والسلوان".