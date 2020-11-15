"الهرم التعليمية" تكرم أوائل الثانوية العامة بالإدارة: قهروا التحديات

كرّمت الإدارة التعليمية بالهرم، الطلاب العشرة الأوائل المتفوقين في الثانوية العامة، للعام الدراسي 2019-2020، والذين حصلوا على المراكز الأولى وأعلى المجاميع في شهادة الثانوية العامة من المدارس التابعة للإدارة.

سلومة: الإدارة دأبت على تكريم الطلاب المتفوقين في كل شهادات مراحل التعليم المختلفة

وقام أشرف سلومة مدير عام الإدارة بتسليم الطلاب المتفوقين شهادة تقدير، حيث سلم الطالبه عبير حسن محمد من مدرسة منشأة البكارى الأولى على مدارس إدارة الهرم التعليمية، شعبة أدبي، والطالب عمر محمد عبدالمطلب مدرسة المستقبل الخاصة شعبة علمي علوم، ومازن أشرف أحمد مصطفى مدرسة الوادي شعبة علمي علوم، وسهيلة مجدي فرغلي مدرسة فضل الحديثة الخاصة "أدبي" ويوسف طارق رشوان مدرسة المعرفة الرسمية للغات "علمي رياضة" وعمرو محمد أحمد الششتاوي مدرسة الفراعنة الرسمية للغات "علمي رياضة " ومازن أيمن مقبل مدرسة المعرفة الرسمية للغات "علمي رياضة" وشهد كرم مصطفى مدرسة الوادي للغات "أدبي" وهبة جمال حسن مدرسة علوي للغات "علمي رياضة".

وقال أشرف سلومة، في تصريحات صحفية، على هامش تكريم أوائل الثانوية العامة، من مدارس إدارة الهرم التعليمية، اليوم، إن الإدارة دأبت على تكريم الطلاب المتفوقين في كل شهادات مراحل التعليم المختلفة، تحفيزا لهم ولزملائهم في الصفوف الأخرى على أن يحذوا حذوهم، فضلا عن توصيل رسالة للطلاب أن الدولة تعتني وتهتم بالمتفوقين والمجتهدين، وتسعى جاهدة لأن يستمروا في تفوقهم في الصفوف الدراسية التي وصلوا إليها.

وأضاف سلومة أن سر النجاح هو النظام والثبات على الهدف، ويجب أن يكون لكل طالب هدف وطموح يسعى إلى تحقيقه، ولن يكون له ما يريد إلا بالعزيمة والإرادة والإصرار، لافتا إلى أن النجاح في الدراسة هو تعبير عملي من الطلاب على حبهم لوطنهم، وعظيم انتمائهم، لأن العلم هو السلاح الحقيقي الذي تنهض به الأمم وتقف من خلاله في مصاف الدول المتقدمة.

وأشار مدير عام الإدارة إلى أن مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بقيادة خالد حجازي تولي اهتماما كبيرا بالطلاب المتفوقين، والموهوبين في كافة المراحل التعليمية، لأنهم جيل الغد الذين، سيرسمون مستقبل الوطن، والذين يعتمد عليهم في كل مجالات الحياة.

وحرص سلومة على تكريم أولياء أمور الطلاب الأوائل، لافتا الى أنهم كان لهم الدوري الرئيسي في توجيه أبنائهم نحو التفوق، بوقوفهم بجانبهم ن والشد من ازرهم خلال العام الدراسي، لاسيما العام المنقضي الذي كان عاما استثنائيا لتزامنه مع جائحة كورونا التي كانت بمثابة تحدٍ كبير للقائمين على منظومة التعليم وعلى رأسها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.