تحليل المخدرات يصل لإدارة الهرم التعليمية.. والنتائج خلال ساعات

استقبلت إدارة الهرم التعليمية اليوم، زيارة لجنة صندوق مكافحة الإدمان والطب الشرعي، التابعة لوزارة الصحة، لإجراء الكشوفات الطبية والتحاليل اللازمة لجميع العاملين بديوان عام الإدارة التعليمية، قيادات ورؤساء قطاعات وموظفين وعمال، لكشف متعاطي ومدمني المخدرات.

جميع العاملين خضعوا للتحاليل في وجود الإجراءات الاحترازية

وأخذت اللجنة، عينات التحاليل من جميع الموظفين الذين خضعوا لذلك في ظل الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد، حيث من المقرر أن تقوم اللجنة بفحص التحاليل، وإرسالها للمعامل، للحصول على النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد أشرف سلومة مدير الإدارة التعليمية بالهرم، في تصريحات صحفية، أن الإدارة كانت على استعداد تام لاستقبال اللجنة، في ظل حضور كل العاملين بها، على جميع المستويات الوظيفية، حيث خضع الجميع لإجراء الفحصوات والتحاليل التي حددتها اللجنة، وأخذ عينات الدم المطلوبة، في ظل توفير كل أدوات التعقيم والتطهير، والإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن من يتخلف أو يتهرب عن الخضوع للتحاليل، فسيتم توقيع عقوبات صارمة عليه.

الزيارة تنفيذا لمبادرة الرئيس للقضاء على ظاهرة الإدمان بين موظفي الحكومة

وأضاف أشرف سلومة، أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة ظاهرة تعاطي ادمان المخدرات، والحد منها بكل أشكالها، وما ينتج عنها من آثار سلبية، لافتا الى أن الدولة المصرية الحديثة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى لحماية الأرواح والممتلكات العامة، لاسيما بعد أن أدى انتشار تعاطي وإدمان المخدرات لدى بعض العاملين بالهيئات الحكومية، إلى حدوث الكثير من الكوارث والحوادث التي أضرت بالمجتمع وأفراده.

استمرار عمل مبادرة "ابدأ بنفسك للحفاظ على الصحة" بإشراف حجازي ورعاية الوزير

وأشار مدير الإدارة التعليمية بالهرم، إلى أن زيارة لجنة صندوق مكافحة الإدمان، تزامنت مع إطلاق مديرية التربية والتعليم بالجيزة مبادرة "ابدأ بنفسك للتوعية للحفاظ علي الصحة"، التي يشرف عليها خالد حجازي مدير المديرية وبرعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حيث بدأت المديرية أمس، في تنفيذ المبادرة على أرض الواقع، بإجراء فحوصات وكشوفات طبية، وقياس درجات حرارة للعاملين بمنظومة التعليم بالجيزة، على جميع المستويات في الإدارات التعليمية والمدارس.

وتابع سلومة: أنه في انتظار نتائج التحاليل خلال ساعات، حيث إذا ثبت تعاطي أي من العاملين للمخدرات، فسيتم تطبيق أحكام القانون كما نصت عليه.