فارس عن تظاهرات أنصار ترامب: الرئيس سيذهب بمعركته سياسيا لأبعد الحدود

قال وليد فارس، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والخبير في الشؤون السياسية، إن هناك مئات الآلاف من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خرجوا إلى الشوارع اعتراضاً على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، كما وصلت أرقام بايدن إلى أكثر من 300 صوت المجمع الانتخابي، بينما الرئيس ترامب مستعد للذهاب إلى هذه المعركة السياسية إلى أبعد الحدود ولا يريد إبعاده بطرق غير مشروعة.

وأضاف "فارس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن الرئيس ترامب اعترض على ذلك واعتبر أنه تزوير بسبب التصويت الإلكتروني، قائلا: "الدستور في أمريكا يقول إنه إذا لم يعترف الخاسر فهناك مشكلة دستورية ولا يمكن أن يتم التسليم والتسلم".

وأشار الخبير في الشئون الخارجية إلى أن التظاهرات المساندة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستهدف منحه المشروعية الشعبية بعد نتائج الانتخابات الرئاسية، "التظاهرات تستهدف أن يشعر الرئيس بأن لديه قاعدة شعبية وأنه ما زال موجودا"، كما أن الرئيس ترامب سوف يسير في الطريق القانوني والفريق الخاص به سوف يذهب إلى المحاكم في عدد من الولايات".

وتابع: "المحكمة سوف تبحث هل كان هناك تخطيط متعمد لإسقاط الرئيس ترامب في الانتخابات؟، الخلاف ليس على إثبات أن الفارق بين ترامب وبايدن في الأصوات وعددها 6 ملايين صوت مزورة ولكن إثبات الخطأ في بعض الولايات مما قد يغير النتائج، هناك فارق بين أن تخطي الماكينات المسؤولة عن عد الأصوات بشكل طبيعي أو أن تخطئ بسبب وضع برامج فيها تجعلها تخطئ.