وليد فارس: شعبية ترامب تأثرت بسبب كورونا

قال الدكتور وليد فارس مستشار العلاقات الخارجية السابق في حملة ترشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس الأمريكي لم يلجأ إلى ملجأ الطوارئ كما تردد مؤخرا.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق "زوم"، مع الإعلامي أحمد مجدي مقدم برنامج "فنجان قهوة"، عبر شاشة "صدى البلد": "ترامب تجول قرب البيت الأبيض عقب المظاهرات التي شهدتها العاصمة حديثا".

كما نفى أن تأجيل الانتخابات الأمريكية، مفسرًا ذلك بأن الدستور الأمريكي مقدس وقد نص على عقد الانتخابات في وقتها دون تأجيل.

وتابع: "قد تكون الانتخابات بريديا أو عبر الذهاب إلى مركز الاقتراع، كما أن حمل ترامب الإنجيل أمام الكنيسة رسالة لحشد مؤيديه من أتباع الكنائس الإنجليكانية، وشعبية ترامب تأثرت كثيرا بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد".