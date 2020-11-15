عاجل.. التحقيق مع اللاعب مروان محسن لاتهامه بإصابة موظف في الجيزة

قالت مصادر مطلعة على التحقيقات إن أجهزة الأمن استجوبت اللاعب مروان محسن لاعب النادى الأهلي، حول اتهامه بإصابة موظف فى حادث تصادم بشارع ثروت، وتم التحفظ عليه.

وأضافت المصادر أن القوات تحفظت على اللاعب وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اقتياد اللاعب إلى سرايا النيابة التى تباشر التحقيق.

وانتقل محقق النيابة إلى مكان الواقعة وأجرى معاينة وتحفظت النيابة على كاميرات المراقبة التى رصدت تفاصيل الواقعة، كما انتقل إلى المستشفى لسماع أقوال المصاب حول ملابسات الواقعة.

وكانت مباحث الجيزة، قد تمكنت من القبض على مروان محسن لاعب النادي، لاتهامه بإصابة موظف في حادث تصادم بشارع ثروت أمام كلية فنون تطبيقية بالجيزة، وتحفظت على سيارته.

وجاء في التحريات التى جرت تحت إشراف الأجهزة الأمنية والقضائية واللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بتلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا من رواد شارع ثروت يفيد بوقوع حادث تصادم ومصاب، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث تحت قيادة العقيد أيمن الشرقاوى مفتش مباحث غرب الجيزة، والرائد مصطفى عبدالله إلى مكان الواقعة.

وأجرت القوات معاينة وفحصت البلاغ، وتبين من خلال الفحص والتحرى أن حادث التصادم وقع بين سيارة مرسيدس يقودها اللاعب مروان محسن لاعب النادى الأهلي، وتبين محل إقامته مدينة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدم بموظف بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، بالغ من العمر 51 عاما، يقود دراجة هوائية، ما نتج عنه إصابته وحدوث إصابته بكدمات وسحجات مختلفة، وعلى الفور تحفظت القوات على اللاعب وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.