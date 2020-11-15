انطلاق الملتقى الثامن لثقافة وفنون المرأة الحدودية بشرم الشيخ

انطلقت فعاليات الملتقى الثامن لثقافة وفنون المرأة الحدودية الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن مشروع "أهل مصر"، بقصر ثقافة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، للتأكيد على دور الهيئة في تمكين المرأة المصرية بالمحافظات الحدودية.

وشهد اللواء مجدي الوصيف، سكرتير عام مساعد جنوب سيناء، والدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، وأحمد فريج، مدير عام الثقافة بالمحافظة، حفل الافتتاح والذي أحياه فرقة الاسماعيلية للفنون الشعبية.

وقال أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، إن فعاليات الملتقى مستمرة حتى 19 نوفمبر الجاري، بمشاركة 65 فتاة من المناطق الحدودية لمحافظات أسوان، البحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، والوادي الجديد، ومطروح، بالإضافة إلى فتيات من القاهرة.

وأكد رئيس هيئة قصور الثقافة، أن الملتقى يهدف إلى رفع وعي الفتيات بقضايا السكان والتنمية، والصحة الإنجابية، وقضايا النوع الاجتماعي، والتغذية الصحية السليمة، بالإضافة إلى تنمية المهارات الشخصية والقدرات الإبداعية للمرأة المصرية.

وتابع : كما يهدف إلى التمكين الاقتصادي للفتيات والسيدات، من خلال تعليمهن كيفية عمل مشروع صغير وكيفية تسويقه، من خلال تدريب الفتيات والسيدات على بعض الحرف التراثية والأشغال الفنية، التي تساعد المرأة على التمكين الاقتصادي وتنمية الصناعات الإبداعية، ودمج الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة بين الفتيات.

وأوضح رئيس هيئة قصور الثقافة، أن الملتقي يتضمن لقاءات حوارية مفتوحة حول آليات واستراتيجيات التأهيل لسوق العمل، وكيفية التعامل مع المشكلات الأسرية، واختاري صح ضمن برنامج مودة، وكيفية الوقاية من سرطان الثدي وكيفية التدريب على الفحص، والشمول المالي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

كما يتضمن الملتقى مجموعة من ورش العمل، والورش الحرفية والفنية في مجالات متنوعة، بهدف تمكينهم اقتصاديًا ومساهمة في تنمية الصناعات الإبداعية تمهيدا لعمل مشروع صغير وكيفية تسويقه.

وأكد رئيس هيئة قصور الثقافة، أنه سيجرى تنظيم قافلتين للتوعية بقضايا المرأة بوادي سبتا، وادى مندر، التابعين لشرم الشيخ، إضافة إلى زيارة بعض المعالم السياحية والثقافية لمدينة شرم الشيخ، والتي من شأنها رفع الوعي الثقافي البيئي لديهن، ومنها "محمية رأس محمد".

وقال أنه سيجري تنظيم معرض نتاج الورش الفنية المنفذة على مدار أيام الملتقى، وعرض نتائج الورشة الأدبية وتكريم الفتيات المشاركات.

وتفقد اللواء مجدي الوصيف، سكرتير عام مساعد جنوب سيناء، معرض المشغولات اليدوية من المحافظات المشاركة والتي تعبر عن التراث اليدوي الخاص بكل محافظة، مشيدًا بالمنتجات اليدوية.

وأكد سكرتير عام مساعد جنوب سيناء، أن الملتقى يأتي تعميقًا للانتماء والولاء لمصر، وإرساء قواعد الوطنية، وتعظيم دور المرأة المصرية.