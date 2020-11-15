النيابة توجه تهمة الشروع في القتل للمتهمين بالاعتداء على محامي السويس

وجهت النيابة العامة بالسويس، تهمة الشروع في قتل لثلاثة أشقاء اعتدوا على محام وتسببوا في إصابته بجروح خطيرة في أماكن مختلفة بالجسد، بسبب قضية يقوم بالعمل عليها ضد الأشقاء.

وأكدت التحقيقات، أن المتهمين الثلاثة صدر لهم منذ فترة تهمة إشعال النيران في منزل بمحافظة السويس، بسبب خلافات مع مالكي المنزل.

وتسلمت النيابة العامة التقرير الطبي الصادر من مستشفى السويس العام، بإصابة المحامي بجروح خطيرة بأماكن مختلفة بالجسد.

ونُقل المحامي أحمد سعيد بعد تعرضه للاعتداء إلى مستشفى السويس العام، وأكد التقرير الطبي إصابته بجروح خطيرة بالوجه والبطن والظهر والقدم.

كان اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من نقطة مستشفى السويس العام، بوصول محام مصاب بجروح مختلفة بالجسد، وحُرر محضر بنقطة مستشفى السويس، ونُقل المحضر إلى النيابة العامة بالسويس للتحقيق.

وقال المحامي أحمد سعيد، أنه تعرض للاعتداء من ثلاثة أشقاء أمام منزله بحي السويس أثناء توجهه إلى سيارته، وقاموا بالاعتداء عليه بأسلحة بيضاء بالوجه والظهر والبطن والقدم، ليتم نقله بعد ذلك إلى المستشفى العام بالسويس.

وأكد أنه أدلى بأقواله في المحضر، وأن الأشقاء الثلاثة من قاموا بالاعتداء عليه يقوم بالعمل في قضية ضدهم لأنهم متهمون بإشعال النيران في منزل، وحاولوا الانتقام من شخصه.