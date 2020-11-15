حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالسويس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة السويس، تجديد حبس أعضاء تشكيل عصابي 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه باستخدام بندقية خرطوش.

كانت مباحث قسم شرطة السويس قد ألقت القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 متهمين، قاموا بسرقة سيارات المواطنين بالإكراة وأشخاص بشوارع منطقة حوض الدرس بالمحافظة.

وشكّل العميد وليد الشرقاوي، رئيس مباحث مديرية أمن السويس، فريق بحث بقيادة الرائد أحمد الفولي رئيس مباحث مديرية أمن السويس، لضبط متهمين بسرقة مواطنين وسيارات داخل منطقة حوض الدرس بالسويس.

وقام الرائد أحمد الفولي رئيس مباحث قسم شرطة السويس، بإعداد كمين للمتهمين، وضُبط التشكيل العصابي خلال قيامهم بمحاولة سرقة سيارة ملاكي، وضبط بحوزة المتهمين على بندقية خرطوش يقومون باستخدامها في حوادث السرقة، واعترف المتهمون بارتكاب جرائمهم.