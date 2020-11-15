التضامن: ملكية عقارات أو أراض تمنع الاستفادة من برامج الوزارة

قال ياسر عبدالسلام مدير العمليات بمشروع تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّ أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بلغ 3 ملايين و600 ألف أسرة، بإجمالي 14 مليون فرد، ومن المستهدف الوصول لإجمالي 16 مليون فرد ضمن البرنامج.

وأضاف عبدالسلام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنّ الأسر الأولى بالرعاية هم الذين لديهم الأولوية للدخول ضمن برنامج تكافل، وأن يكون لدى الأسرة أبناء من عمر 6 سنوات وحتى 18 سنة، بينما برنامج كرامة يجب على المسن أن يكون بلغ 65 سنة وأكثر، وبالنسبة للمعاق تكون نسبة الإعاقة أكثر من 50%.

ولفت إلى أهمية تقديم المستندات الدالة على موقف الذين يريدون الاستفادة من البرنامجين، موضحا أنّ موانع الصرف هي وجود أراض زراعية أكثر من فدان، أو ملكية عقار أو أكثر غير محل السكن.

وأوضح أنّه من أبرز شروط الاستحقاق لمعاش برنامج تكافل وكرامة، ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز، يعمل في الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص، بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، أو أن يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية، وأن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الـ18 بمراحل التعليم المختلفة، وتقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم، مثل "صور بطاقات رقم قومي سارية، صور شهادات ميلاد، صور وثائق الزواج، الطلاق، الوفاة، الهجر، صور إيصالات استهلاك كهرباء، شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50، وغيرها من الوثائق المطلوبة".