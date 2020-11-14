تضامن الأقصر: تسليم 1049 بطاقة "تكافل وكرامة" لمواطني إسنا

أعلن محمود إبراهيم الضوي، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه ورد للإدارة عدد 1049 بطاقة "فيزا" جديدة، من أبحاث التظلمات وبطاقات "تكافل وكرامة"، ويجري تسليمها للمواطنين، بناءً على تعليمات صبري عبد الحميد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، ومحمد حسين، وكيل المديرية، بسرعة تسليم البطاقات للمواطنين.

وأضاف "الضوي" أن تلك البطاقات، التي وصلت سيتم توزيعها للوحدات، والتي تقوم بدورها بتنقيتها وعرضها على لجان المساءلة، وبعدها يتم التوزيع من خلال لجان المشكلة من قبل الإدارة، موجهاً الشكر لرؤساء الوحدات الذين قاموا بإجراء أبحاث التظلمات للمواطنين ومراجعي الضمان بالإدارة، ومسئولي التظلمات بالإدارة.

وفي السياق، عقد مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمدينة إسنا مؤخراً، اجتماعاً مع رؤساء الوحدات الاجتماعية، لتوضيح وشرح كافة تفاصيل وتعليمات تسليم الكروت البنكية غير المستحقة لمندوب الوزارة، وكذلك الوقوف على معوقات العمل والصعوبات التى تواجه رؤساء الوحدات، وتذليل صعوبات التظلمات.

وقال "الضوي"، خلال الاجتماع، إنه تمت مناقشة كافة تفاصيل وخطوات دعم المواطنين، وذلك بخصوص تحديث حالات الضمان، وتسليم بطاقات التموين، وبحث جميع مشاكل تكافل وكرامة والتظلمات وبوابة الشكاوى، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة، والتعرف على مشكلات المواطنين وسرعة حلها، وكذلك فحص كافة مشكلات مشروع تكافل وكرامة، والعمل على سرعة تسليم "الفيزا" لأصحابها المستحقين، حال ورود بطاقات تكافل وكرامة للأهالي، بمختلف أنحاء المحافظة، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، أثناء عمليات التوزيع في الوحدات، بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم حرصاً على سلامة المواطنين والموظفين.

وفي وقت سابق، كشفت مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر عن أن الحالات التي تم تجميدها من قبل الوزارة، ضمن برنامج "تكافل وكرامة" يأتي لتحديث قاعدة البيانات لحين العرض على القومسيون الطبي المميكن، مشيرةً إلى أنه في حالة الاستحقاق تستأنف هذه الحالات مركزياً من قبل الوزارة مباشرة.

وأوضحت المديرية أنه في حالة عدم الاستحقاق، يجري عمل تظلم على مواقع المجالس الطبية المتخصصة من القومسيون الطبي، مؤكدة على أن هذه الإجراءات تقوم بها الوزارة لتحديث قاعدة البيانات لبرنامج تكافل وكرامة، وذلك من خلال الاتصال بالإدارة العامة للضمان والتعويضات بالوازرة، وجرى إخطار كافة الجهات المختصة بذلك.