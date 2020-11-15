اعترافات المتهم بقتل طفل كرداسة: قسمت راسه نصين وأكلت كشري جنب الجثة

أدلى شاب عشريني باعترافات تفصيلية أثناء تمثيل جريمته المروعة بقتل طفل كرداسة، بعد فشله في اغتصابه، في حضور محقق النيابة وضباط من المباحث تحت قيادة المقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة.

المتهم: أبويا ميت وأمي محبوسة في قضية دعارة

وقال المتهم إن والده متوف منذ قرابة سنة، وبعد وفاته فوجئ بحبس أمه في قضية دعارة، وإنه مقيم بمفرده في الشقة، وإن الطفل الضحية ابن صديقه ويعمل معه في ورشة صيانة السيارات بمنطقة كرداسة، وزين له الشيطان اغتصابه، واستدرجه إلى الشقة، وحاول معه إلا أن الطفل البالغ من العمر 12 عاما، رفض وحاول الاستغاثة بالجيران مما دفعه للتخلص منه.

قتلته وأكلت كشري جنب جثته

توقف المتهم عن الحديث أثناء وقوفه وسط حراسة أمنية مشددة في مسرح الجريمة وهي شقة بالطابق الأرضي مكونة من غرفتين وصالة وحمام في عقار سكني مكون من 3 طوابق بمنطقة كرداسة، ليتذكر آخر كلمات الطفل له قائلا: "هو السبب، قال ليا هفضحك وهقول لأبويا على كل حاجة.. مكنتش حاسس بنفسي ومسكت راسه فضلت اضربها في الحيطة لحد ما اتقسمت نصين.. وبعدين سبت الجثة شوية".

يواصل المتهم حديثه عن كواليس جريمته المروعة أثناء تمثيل الجريمة قائلا:" قعدت شوية وشربت سيجارة.. وبعد شوية نزلت جبت كشري وأكلت.. وفضلت الجثة عندي يومين لحد ما فكرت وحطيتها في شوال وشيلتها.. المجني عليه كان جسده نحيف شوية ورميتها جنب صندوق زبالة، بس ده كل اللي حصل، مكنتش عارف ان المباحث هتيجي تقبض عليا وتكشف الجريمة".

حبس 15 يوما بتهمة القتل العمد

عقب الانتهاء من سماع اعترافات المتهم، وتسجيل اعترافاته بالصوت والصورة أثناء تمثيل الجريمة، أصدرت جهات التحقيق قرارا بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، واستعجلت تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية، تمهيدا لإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات.

3 كاميرات تكشف لغز الجريمة

وكشفت تحريات وتحقيقات ضباط المباحث تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن القوات توصلت للجريمة وفك اللغز عن طريق فحص 3 كاميرات بالقرب من مسرح الجريمة، وسائق توك توك، شاهد المتهم أثناء حمل جثة الضحية والتخلص منها بجوار صندوق قمامة.

وتمكنت القوات تحت قيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، من تحديد هوية المتهم، وألقي القبض عليه.