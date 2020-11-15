انتشار المعدات بشوارع بلطيم لشفط مياه الأمطار وتخصيص رقما للشكاوى

انتشرت معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، في الشوارع لشفط مياه الأمطار عقب تعرض المدينة لسيول وأمطار غزيرة، مشيرا إلى الحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات مياه الأمطار واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه لحين الانتهاء الكلي من رفع مياه الأمطار.

وأكد رئيس المدينة، على مراجعة أي أحداث طارئة وتلقي بلاغات المواطنين وحل الأزمات المتعلقة بالأمطار بشكل فوري. حيث شدد على تواجد سيارات الكسح وطلمبات شفط المياه بشكل دائم في الشوارع والطرقات التي تتعرض لتراكمات المياه، وذلك بحضور السادة نواب رئيس المركز والمدينة.

وأهاب رئيس مدينة بلطيم، المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة نظرا لظروف الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد خاصة مركز ومدينة بلطيم، فضلاً عن توعية الأطفال بذلك، حرصا منا على سلامتكم التي هي هدفنا المقصود، كما أهابت الوحدة المحلية بالمواطنين الإبلاغ فورا عن أي عمود إنارة دون عوازل أو أسلاك مكشوفة، على أن يتم الاتصال المباشر بغرفة عمليات مركز ومدينة بلطيم على رقم 0472510555 حرصا على سلامة الجميع.

وتعرضت محافظة كفر الشيخ، أمس لأمطار غزيرة، على بعض مناطقها الشمالية ما أدى لغرق الشوارع وانقطاع الكهرباء ببعض المناطق، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة.