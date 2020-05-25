تعقيم شوارع مصيف بلطيم وسيدي سالم لمواجهة كورونا

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على استمرار حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، والحد من انتشاره.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال الرش والتطهير بالمدينة، حيث تم تعقيم ورش السوق الجديد، والموقف، ومنطقة المعهد الديني، بمشاركة شباب المجتمع المدني، بالإضافة إلى متابعة الرش والتطهير بقرية البلاصي، بالتنسيق مع الإدارة الصحية.

كما تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع الرئيسية والفرعية والمنشآت العامة والخاصة بقلين المحطة، وكذا الرش والتطهير بقرية المنشأة الكبري، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري، وتابع المهندس محمد امام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال الرش والتطهير للشوارع والمنشآت والحدائق العامة بالمدينة، وكذا رش بؤر تجمع الناموس والحشرات، لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.