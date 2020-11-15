انبعاث روائح كريهة ببني سويف.. والمحافظ: مجزر السبب

شكى عدد من المواطنين من انبعاث روائح كريهة في الجو خلال الفترة الماضية بمدينة ناصر والجانب الشرقي من النيل بمحافظة بني سويف، خاصة في فترة الليل.

وتلقت محافظة بني سويف عدة شكاوى من الأهالي، تفيد بانبعاث رائحة كريهة مساءًا ما بين الحين والآخر بمدينة ناصر وقرى أبوصالح والعلالمة بشرق النيل.

من جانبه، قال الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، إنه أمر بتشكيل لجنة لإجراء دراسة بيئية وفحص ميداني لبعض المنشآت الصناعية بشرق النيل، وذلك على خلفية شكاوى من انبعاث روائح كريهة ببعض المناطق بشرق وغرب مركز ومدينة ناصر.

وأشار إلى أن تقرير اللجنة التي ضمت مدير عام الإدارة العامة للبيئة، ورئيس مدينة ناصر، وممثلين عن جهاز شؤون البيئة بالمنيا، والمعنيين، حيث توجهت اللجنة إلى منطقة شرق النيل لعمل تقييم للوضع البيئي الراهن ببعض الأماكن المحتمل أن تكون مصدرًا لانبعاث تلك الروائح بنظاق مركز ومدينة ناصر، وبالمعاينة على الطبيعة لعدد من المنشآت الصناعية الكائنة بشرق النيل، تبين قيام أحد المجازر بتشغيل "الكوكر" في الفترة المسائية وبكميات أكبر من الطاقة الاستيعابية، ما تسبب في انبعاث رائحة كريهة في الجو.

وأضاف، "وجهنا بسرعة رفع التقرير إلى وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة في مثل تلك الحالات.