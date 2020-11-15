انتهاء أعمال المرحلة الثانية من كوبري الشموت الشهر الجاري

تابع المهندس علي عبدالستار، رئيس مدينة ومركز بنها، أعمال تطوير المرحلة الثانية لإنشاء كوبري الشموت، للقادمين من الإسكندرية ومتجهين إلى القاهرة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال عبدالستار إن المرحلة الثانية للكوبرى تقام بتكلفة إجمالية تصل إلى 32 مليون جنيه بطول 642 مترا وعرض 18 مترا، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الشهر الجاري وتقوم على إنشائه شركة النيل للمقاولات العامة، ويشرف عليها الهيئة العامة للطرق والكباري.

ووجه رئيس مدينة بنها بإنجاز المشروع وفق جدول زمني سريع كما هو مخطط له لرفع المعاناة عن المواطنين وقاطني الطريق الزراعي، وأن يتم مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ كل الأعمال حتى يتم الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية، بما يساهم في رفع مستوى خدمة الطريق الزراعي.

وكانت أعمال المرحلة الثانية من تطوير كوبري الشموت على الطريق الزراعي في بنها للقادم من الإسكندرية إلى القاهرة والتي انطلقت شهر أغسطس الماضي بتكلفة إجمالية تصل إلى 32 مليون جنيه بطول 642 مترا وعرض 18 مترا.

وفي وقت سابق تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال تطوير المرحلة الثانية لإنشاء كوبري الشموت، للقادمين من الإسكندرية ومتجهين إلى القاهرة بتكلفة إجمالية تصل إلى 32 مليون جنيه بطول 642 مترا وعرض 18 مترا، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في 30/11/2020، وتقوم على إنشائه شركة النيل للمقاولات العامة، ويشرف عليها الهيئة العامة للطرق والكباري.

وذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والمهندس علي عبدالستار رئيس مجلس مدينة بنها، ومهندسي المشروع ومتدربي البرنامج الرئاسي.

كما وجه المحافظ بإنجاز المشروع وفق جدول زمني سريع كما هو مخطط له لرفع المعاناة عن المواطنين وقاطني الطريق الزراعي، وأن يتم مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ كل الأعمال حتى يتم الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية، بما يساهم في رفع مستوى خدمة الطريق الزراعي.