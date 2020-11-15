جثة معلقة بغرفة النوم.. حكاية جريمة كشفها الطب الشرعي والسر في الحبل

"جثة معلقة في غرفة النوم".. هكذا سجل مدير مباحث سوهاج اللواء عبدالحميد أبو موسى، جزءا من تفاصيل بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل مشنوقة داخل منزلها بجرجا بمحافظة سوهاج، وقال زوجها - عامل - 38 عاما، للضباط، إن زوجته انتحرت.

استكمل فريق البحث المعاينة ورفع البصمات بحضور المعمل الجنائي ومحقق من النيابة العامة وطبيب من الطب الشرعي، وجاءت التفاصيل كالتالي: "جثة لسيدة في العقد الرابع من عمرها.. معلقة في سقف غرفة النوم بحبل".. لم يقف فريق البحث كثيرا أمام ما جاء على لسان الزوج من أن زوجته كانت تعاني من حالة نفسية سيئة وانتحرت.

وجاء في أقوال الطبيب الشرعي، عن الجثة، "أن حالة الحبل الملتف حول رقبة المجني عليها يختلف في الانتحار عنه في الخنق، وأن وضع جثة الزوجة والحبل المستخدم يشير إلى أن هناك محاولة عنف، وأن المجني عليها توفيت بفعل اسفكسيا الخنق، حيث تبين أن الخنق بالحبل أدى إلى كسر في الغضروف وانسداد المسالك الهوائية، مما أدى إلى وفاتها في الحال، ليؤكد الطبيب الشرعي أن الواقعة ليست انتحارا، وأن هناك شبهة جنائية".

لم يستغرق الأمر كثيرا، فبمجرد الانتهاء من مناظرة الجثة والمعاينة من قبل المحققين، بدأ فريق البحث الذي يترأسه اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج، في مواجهة الزوج بما جاء في المعاينة ومناظرة الجثة، وأيضا مناقشة عدد من الجيران اللذين أكدوا أن الزوج خرج في وقت مقارب لتوقيت العثور على الجثة، ولم يدخل أحد أو يخرج من المنزل.

وجاء في محضر الشرطة، أن الزوج بدأ في نفي الاتهامات، وقال إن زوجته تعاني من مرض نفسي، وأنها تخلصت من حياتها، إلا أنه عقب ظهور الأدلة والتحريات بدأ في الاعتراف بجريمته قائلا: "إنه تخلص منها لسوء سلوكها، وقام بخنقها ثم أحضر سلما وصعد عليه وحمل الجثة، وقام بتعليقها في سقف صالة المنزل، لتظهر الواقعة على أنها انتحار وليست قتلا".

الاعترافات التي ذكرها المتهم في محضر الشرطة في شهر أغسطس من العام الماضي، أعادها مجددا أثناء جلسة النطق بالحكم عليه، أمام محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عماد الجندي، وعقب الانتهاء من الاستماع لأقوال المتهم، أصدرت المحكمة حكما بمعاقبته بالسجن المؤبد بتهمة القتل العمد لزوجته.